Applausi per Philipp Öttl: sesto posto ad Aragona

Philipp Öttl ha iniziato in modo eccellente la stagione 2023 in Australia, ottenendo un 11°, un 6° e un 5° posto, ma successivamente non è riuscito a mantenere questo livello per vari motivi. Due settimane fa, il tedesco ha impressionato con tre risultati nella top-10 in Francia - la prima volta nella sua carriera in Superbike.

Al MotorLand Aragon, Philipp si è qualificato ottavo in griglia e in gara ha rimontato dal primo giro in settima posizione. Ha visto la bandiera a scacchi per la terza volta in sesta posizione, solo nella seconda gara principale in Australia nel 2023 ha fatto meglio, in quinta posizione. Questo lo rende il secondo miglior pilota privato dietro a Danilo Petrucci (Barni Ducati/5°).

"Quest'anno ho avuto la velocità in quasi tutte le gare, ma bisogna trasformarla in risultati", ci ha detto Öttl. "Ad Aragon non c'è stato nulla di speciale. Dopo Magny-Cours abbiamo continuato a lavorare con calma. Al momento, da un lato, sento molta pressione perché non ho un lavoro per il prossimo anno. Ma dall'altro lato mi sento libero perché penso che troverò già qualcosa di buono. Forse non è così, ma è così che la penso. Sono molto concentrato sul mio lavoro, ma allo stesso tempo rilassato e mi diverto a guidare la mia Ducati. Ho sempre saputo che avevamo un pacchetto competitivo, una gara come questa è possibile per noi ovunque. Per questo abbiamo solo bisogno di una buona qualifica. Quando si parte dalle prime tre file dello schieramento si è molto più rilassati ed è molto più facile che partire dalla dodicesima posizione in griglia. Dalla terza fila si vede meglio la prima curva".

Öttl rimane 15° nel Campionato del Mondo, con 79 punti. Non continuerà a far parte del team Go Eleven Ducati, dove l'ex pilota della MotoGP Andrea Iannone correrà nel 2024.