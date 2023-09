Aplausos para Philipp Öttl: sexto lugar em Aragão

Philipp Öttl, da equipa Go Eleven Ducati, pode mais uma vez dar continuidade às suas excelentes prestações do início da época em Aragão. O bávaro terminou a primeira corrida de Superbike no sábado em sexto lugar.

Philipp Öttl teve um excelente início da época de 2023 na Austrália, terminando em 11º, 6º e 5º, mas não conseguiu manter este nível por várias razões. Há duas semanas, o alemão impressionou com três resultados no top 10 em França - a primeira vez que o fez na sua carreira de Superbike.

No MotorLand Aragon, Philipp qualificou-se em oitavo lugar da grelha e na corrida regressou da primeira volta em sétimo lugar. Viu a bandeira axadrezada pela terceira vez em sexto lugar, apenas na segunda corrida principal na Austrália em 2023 foi melhor em quinto. Isto faz dele o segundo melhor piloto privado atrás de Danilo Petrucci (Barni Ducati/5º).

"Tive velocidade em quase todas as corridas deste ano, mas é preciso transformá-la em resultados", disse Öttl. "Em Aragão nada foi especial. Depois de Magny-Cours continuámos a trabalhar com calma. Neste momento, por um lado, sinto muita pressão porque não tenho trabalho para o próximo ano. Mas, por outro lado, sinto-me livre porque acho que já vou encontrar algo de bom. Talvez não, mas é assim que penso. Estou muito concentrado no meu trabalho, mas ao mesmo tempo relaxado e a gostar de conduzir a minha Ducati. Sempre soube que tínhamos um pacote competitivo, uma corrida como esta é possível para nós em qualquer lado. Para isso, só precisamos de uma boa qualificação. Quando se parte das três primeiras filas da grelha está-se muito mais relaxado e é muito mais fácil do que a partir do 12º lugar da grelha. A partir da terceira fila consegue-se ver melhor a primeira curva."

Öttl continua em 15º lugar no Campeonato do Mundo, com 79 pontos. Ele não vai continuar na equipa Go Eleven Ducati, onde o antigo piloto de MotoGP Andrea Iannone vai correr em 2024.