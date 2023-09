Domi Aegerter: Yamaha siniestro total, hombro magullado

"La caída en la FP3 fue culpa mía. He frenado demasiado tarde y se me ha ido la rueda delantera", ha explicado Dominique Aegerter sobre su percance a primera hora del sábado. "Desgraciadamente me caí sobre el hombro que todavía tenía un poco magullado de Magny-Cours, lo que fue doloroso. El dolor posterior no ayudó. Para colmo, la moto quedó totalmente destrozada al chocar contra el muro. Mis chicos en boxes tuvieron mucho trabajo después para preparar mi moto de sustitución. La situación no era muy favorable para mí, porque saltar a una moto diferente en la Superpole cuesta un poco de confianza. Además, en la calificación sólo se pueden hacer dos vueltas rápidas. Eso hace que sea difícil encontrar un ritmo y recuperar la confianza. Así que el 16º puesto en parrilla no fue una sorpresa".

"Aun así, confiaba en terminar la carrera entre los diez primeros", dijo Aegerter. "Rodé en un gran grupo durante mucho tiempo, que alcanzó el séptimo puesto. En este punto me gustaría felicitar a mi compañero de equipo Remy Gardner, que terminó una gran carrera en séptimo lugar. Yo, en cambio, ya no podía seguir el ritmo del grupo porque perdía cada vez más adherencia delante y detrás. Como resultado, ya no podía ir al límite para adelantar a los BWM que tenía delante. Siento por mi equipo haberme caído por la mañana y haber perdido esta sesión. Pero después de la carrera tendremos más datos con los que trabajar. Aun así, la situación no es nada fácil, porque el domingo por la mañana las temperaturas en el warm-up siguen siendo muy frescas, lo que dificulta la mejora de la moto."



Aegerter terminó 15º y obtuvo un punto por ello. Poco antes del final fue superado por el campeón del mundo Álvaro Bautista (Ducati) y se vio fuera de los puntos, pero el español se cayó entonces por segunda vez en la carrera. Aegerter perdió 24,5 seg. sobre el ganador Michael Rinaldi, en la clasificación general el suizo es noveno con 124 puntos.