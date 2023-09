Domi Aegerter : Yamaha totalement détruite, épaule contusionnée

"La chute en FP3 était de ma faute. J'ai freiné un peu trop tard et la roue avant a glissé", a raconté Dominique Aegerter à propos de sa mésaventure samedi en début de journée. "Malheureusement, je suis tombé sur mon épaule encore légèrement meurtrie de Magny-Cours, ce qui a été douloureux. Les douleurs qui ont suivi n'ont pas aidé. Pour couronner le tout, la moto était une perte totale puisqu'elle a percuté le mur. Mes gars dans le box ont ensuite eu fort à faire pour préparer ma moto de remplacement. La situation n'était pas très favorable pour moi, car sauter sur une autre moto justement en Superpole coûte un peu de confiance. De plus, on ne peut faire que deux tours rapides en qualifications. Il est donc difficile de trouver un rythme et de reprendre confiance. La 16e place sur la grille de départ n'était donc pas une surprise".

"Malgré tout, j'étais confiant de terminer la course dans les dix premiers", a déclaré Aegerter. "J'ai longtemps roulé dans un grand groupe, jusqu'à la septième place. J'en profite pour féliciter mon coéquipier Remy Gardner, qui a terminé une course solide à la septième place. En revanche, je n'ai pas pu rester plus longtemps avec le groupe, car je perdais de plus en plus d'adhérence à l'avant et à l'arrière. De ce fait, je n'ai plus pu aller à la limite pour dépasser les BWM qui me précédaient. Je suis désolé pour mon équipe d'avoir chuté le matin et d'avoir ainsi perdu cette session. Mais après la course, nous aurons plus de données avec lesquelles travailler. La situation est néanmoins loin d'être simple, car le dimanche matin, les températures du warm-up sont encore très fraîches, ce qui rend difficile l'amélioration de la moto".



Aegerter a terminé 15e, ce qui lui a valu un point. Peu avant la fin, il a été dépassé par le champion du monde Alvaro Bautista (Ducati) et sorti des points, mais l'Espagnol a ensuite chuté pour la deuxième fois de la course. Aegerter a perdu 24,5 secondes sur le vainqueur Michael Rinaldi. Au classement général, le Suisse est neuvième avec 124 points.