Domi Aegerter: perdita totale della Yamaha, contusione alla spalla

Il sabato è iniziato in modo disastroso per Dominique Aegerter con una caduta nelle FP3. Partendo dal 16° posto in griglia, non ha potuto fare molto nella prima gara Superbike ad Aragon e ha raccolto solo un punto per il Campionato del Mondo.

"La caduta nelle FP3 è stata colpa mia. Ho frenato un po' troppo tardi e la ruota anteriore è scivolata via", ha raccontato Dominique Aegerter a proposito della sua disavventura nelle prime ore del sabato. "Purtroppo sono caduto sulla spalla che era ancora leggermente ammaccata da Magny-Cours, il che è stato doloroso. Il dolore successivo non mi ha aiutato. A peggiorare le cose, la moto è stata completamente distrutta dall'impatto con il muro. I miei ragazzi ai box hanno avuto il loro bel da fare per preparare la mia moto sostitutiva. La situazione non era molto favorevole per me, perché saltare su una moto diversa in Superpole costa un po' di fiducia. Inoltre, in qualifica si possono fare solo due giri veloci. Questo rende difficile trovare il ritmo e ritrovare la fiducia. Quindi il 16° posto in griglia non è stata una sorpresa".

"Ero comunque fiducioso di finire la gara tra i primi dieci", ha detto Aegerter. "Ho corso a lungo in un grande gruppo, che ha raggiunto il settimo posto. A questo punto vorrei congratularmi con il mio compagno di squadra Remy Gardner, che ha concluso una gara forte al settimo posto. Io, invece, non riuscivo più a tenere il passo del gruppo perché perdevo sempre più aderenza all'anteriore e al posteriore. Di conseguenza, non potevo più andare al limite per superare la BWM davanti a me. Mi dispiace per il mio equipaggio di essere caduto al mattino e di aver perso questa sessione. Ma dopo la gara avremo più dati su cui lavorare. Tuttavia, la situazione non è affatto facile, perché domenica mattina le temperature nel warm-up sono ancora molto fresche, il che rende difficile migliorare la moto".



Aegerter si è classificato 15° e ha ottenuto un punto. Poco prima della fine è stato superato dal campione del mondo Alvaro Bautista (Ducati) ed è uscito dai punti, ma lo spagnolo è poi caduto per la seconda volta in gara. Aegerter ha perso 24,5 secondi dal vincitore Michael Rinaldi; in classifica generale lo svizzero è nono con 124 punti.