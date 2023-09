Domi Aegerter: perda total Yamaha, contusão no ombro

O sábado teve um início desastroso para Dominique Aegerter com uma queda no FP3. Saindo do 16º lugar da grelha, não conseguiu fazer grande coisa na primeira corrida de Superbike em Aragão e apenas conquistou um ponto para o Campeonato do Mundo.

"O acidente no FP3 foi culpa minha. Cheguei um pouco tarde demais aos travões e a roda da frente escapou", contou Dominique Aegerter sobre o seu acidente no início do sábado. "Infelizmente caí sobre o ombro que ainda estava ligeiramente magoado de Magny-Cours, o que foi doloroso. As dores que se seguiram não ajudaram. Para piorar a situação, a mota ficou totalmente perdida ao embater no muro. Os meus colegas nas boxes tiveram muito trabalho depois de prepararem a minha mota de substituição. A situação não era muito favorável para mim, porque saltar para uma mota diferente na Superpole custa um pouco de confiança. Para além disso, só se pode fazer duas voltas rápidas na qualificação. Isso faz com que seja difícil encontrar um ritmo e recuperar a confiança. Por isso, o 16º lugar na grelha não foi uma surpresa".

"Ainda assim, estava confiante em terminar a corrida entre os dez primeiros", disse Aegerter. "Andei num grande grupo durante muito tempo, que chegou ao sétimo lugar. Neste momento, gostaria de felicitar o meu colega de equipa Remy Gardner, que terminou uma corrida forte em sétimo lugar. Eu, por outro lado, já não conseguia acompanhar o grupo porque estava a perder cada vez mais aderência na frente e atrás. Como resultado, já não podia ir até ao limite para ultrapassar o BWM à minha frente. Lamento para a minha equipa ter tido um acidente de manhã e ter perdido esta sessão. Mas depois da corrida temos mais dados para trabalhar. Ainda assim, a situação não é nada fácil, porque no domingo de manhã as temperaturas no warm-up ainda são muito baixas, o que torna difícil melhorar a mota."



Aegerter terminou em 15º e ganhou um ponto por isso. Pouco antes do final, foi ultrapassado pelo campeão do mundo Alvaro Bautista (Ducati) e afastado dos pontos, mas o espanhol caiu pela segunda vez na corrida. Aegerter perdeu 24,5 segundos para o vencedor Michael Rinaldi, na classificação geral o suíço é nono com 124 pontos.