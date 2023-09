Johnny Rea (3º/Kawasaki) : "La vuelta de mi vida".

Al analizar los entrenamientos libres del viernes, Jonathan Rea sospechaba que lo tendría difícil contra los pilotos de Ducati en la primera carrera. No sólo el líder del Campeonato del Mundo, Álvaro Bautista, realizó una impresionante simulación de carrera, sino que también su compañero de equipo en Aruba, Michael Rinaldi, y Danilo Petrucci, del equipo Barni, mostraron un ritmo fabuloso.

Con su 42ª pole position, Rea se colocó en la mejor posición posible para la primera carrera en un tiempo récord en la calificación.



"Mi vuelta en la Superpole fue excepcional, incluso perdiendo tiempo en el cuarto sector", se maravilló el norirlandés. "La moto hizo lo que yo quería. Busqué un rebufo, creo que fue Álvaro o Danilo. Después me he dado cuenta de que yo solo nunca podría haber conseguido un tiempo así, debido a la larga recta de atrás. Ha sido la vuelta de mi vida. Cometí pequeños errores en las curvas 1 y 7, pero por lo demás estaba al límite absoluto y siempre a punto de chocar".

Como Petrucci se cayó en la Superpole y tuvo que salir último en la primera carrera, el piloto de Kawasaki tenía una cosa menos de la que preocuparse. Y cuando Bautista se fue al suelo en la vuelta 6, sólo quedaban como rivales Rinaldi y, por supuesto, el as de Yamaha Toprak Razgatlioglu. Contra ambos perdió Rea.



"En las primeras vueltas me sentía muy bien y podía seguir fácilmente a Álvaro. Pero eso sólo funcionaba mientras el agarre era bueno", dijo el piloto de 36 años a SPEEDWEEK.com. "Después de nueve vueltas se hizo más difícil. Vi en mi pitboard que la diferencia con Toprak fluctuaba entre 0,1 y 0,2 segundos. Así que me concentré en no cometer errores y mantenerme delante. Sabía que Rinaldi nos adelantaría con un buen ritmo. Cuando nos adelantó y aceleró a la salida de la siguiente curva, me di cuenta del enorme agarre del que disponía. Era imposible adelantarle".

Rea continuó: "Poco después Toprak también me adelantó. Aquí y allá iba mejor que él, pero en toda la vuelta era un poco más rápido. Cada vez tenía más problemas con los neumáticos delanteros y traseros. Normalmente debería estar contento con el tercer puesto porque confirma nuestra regularidad en el podio. Si no, también estaría contento, pero hoy esperaba más y estoy decepcionado. Cuando miro a los dos que tengo delante, no hay nada mejor ni peor en cuanto a pilotaje. Quizá sea una cuestión de estilo de pilotaje, por eso usamos más los neumáticos".