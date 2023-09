Johnny Rea (3e/Kawasaki) : "Le tour de ma vie

En analysant les essais libres de vendredi, Jonathan Rea s'est douté qu'il aurait fort à faire face aux pilotes Ducati lors de la première course. Le leader du championnat du monde Álvaro Bautista n'a pas été le seul à réaliser une simulation de course impressionnante, son coéquipier d'Aruba Michael Rinaldi et Danilo Petrucci du team Barni ont également montré un rythme famélique.

Avec sa 42e pole position, Rea s ' est placé en un temps record dans la meilleure position possible pour la première course.



"Mon tour en superpole a été extraordinaire, je perds même du temps dans le quatrième secteur", s'est étonné le Nord-Irlandais. "La moto a fait ce que je voulais. J'ai cherché à me mettre à l'abri du vent, je pense que c'était Álvaro ou Danilo. J'ai ensuite réalisé que je n'aurais jamais pu réaliser un tel temps seul à cause de la longue ligne droite. C'était le tour de ma vie. J'ai fait de petites erreurs dans les virages 1 et 7, mais sinon j'étais à la limite absolue et toujours proche de la chute".

Comme Petrucci a chuté en superpole et a dû partir dernier de la première manche, le pilote Kawasaki avait un souci de moins. Et lorsque Bautista a glissé au sixième tour, il ne restait plus que Rinaldi et bien sûr l'as de la Yamaha Toprak Razgatlioglu comme adversaires. Rea a été battu par les deux.



"Dans les premiers tours, je me sentais très bien et je pouvais facilement suivre Álvaro. Mais cela n'était possible que tant que l'adhérence était bonne", a raconté le pilote de 36 ans à SPEEDWEEK.com. "Après neuf tours, c'est devenu plus difficile. Je voyais sur mon pitboard que l'écart avec Toprak oscillait entre 0,1 et 0,2 seconde. Je me suis donc concentré sur le fait de ne pas faire d'erreur et de rester devant. Je savais que Rinaldi allait nous dépasser avec un bon rythme. Une fois qu'il est passé et qu'il a accéléré dans le virage suivant, j'ai remarqué l'énorme adhérence dont il disposait. Il était impossible de rivaliser avec lui".

Rea poursuit : "Peu après, Toprak m'a également dépassé. J'étais meilleur que lui ici et là, mais sur l'ensemble du tour, il était un peu plus rapide. J'ai eu de plus en plus de problèmes avec les pneus avant et arrière. Normalement, je devrais être content de cette troisième place, car elle confirme notre forme constante de podium. Sinon, j'aurais été satisfait, mais aujourd'hui, je m'attendais à mieux et je suis déçu. Quand je regarde les deux pilotes devant moi, il n'y a rien de mieux ou de pire en termes de conduite. C'est peut-être une question de style de pilotage, c'est pourquoi nous sollicitons davantage les pneus".