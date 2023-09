Johnny Rea (3°/Kawasaki): "Il giro della mia vita".

Analizzando le sessioni di prove libere del venerdì, Jonathan Rea ha sospettato che avrebbe avuto vita dura contro i piloti Ducati nella prima gara. Non solo il leader del campionato mondiale Álvaro Bautista ha fatto un'impressionante simulazione di gara, ma anche il suo compagno di squadra Aruba Michael Rinaldi e Danilo Petrucci del team Barni hanno mostrato un ritmo favoloso.

Con la sua 42ª pole position, Rea si è messo nella migliore posizione possibile per la prima gara a tempo di record nelle qualifiche.



"Il mio giro in Superpole è stato eccezionale, anche se ho perso tempo nel quarto settore", ha dichiarato il nordirlandese. "La moto ha fatto quello che volevo. Ho cercato una scia, credo fosse Álvaro o Danilo. Dopo mi sono reso conto che non avrei mai potuto ottenere un tempo simile da solo a causa del lungo rettilineo posteriore. È stato il giro della mia vita. Ho commesso piccoli errori nelle curve 1 e 7, ma per il resto ero al limite assoluto e sempre vicino a cadere".

Poiché Petrucci è caduto in Superpole ed è dovuto partire ultimo nella prima gara, il pilota della Kawasaki aveva una preoccupazione in meno. E quando Bautista è scivolato al sesto giro, sono rimasti come avversari solo Rinaldi e, naturalmente, l'asso della Yamaha Toprak Razgatlioglu. Contro entrambi, Rea ha perso.



"Nei primi giri mi sentivo bene e potevo seguire facilmente Álvaro. Ma questo funzionava solo finché l'aderenza era buona", ha dichiarato il 36enne a SPEEDWEEK.com. "Dopo nove giri è diventato più difficile. Ho visto sul mio pitboard che il distacco da Toprak oscillava tra 0,1 e 0,2 secondi. Mi sono quindi concentrato per non commettere errori e rimanere davanti. Sapevo che Rinaldi ci avrebbe superato con un buon ritmo. Quando è passato e ha accelerato all'uscita della curva successiva, ho notato l'enorme grip che aveva a disposizione. Era impossibile superarlo".

Rea ha continuato: "Poco dopo anche Toprak mi ha superato. Qui e là andavo meglio di lui, ma per tutto il giro era un po' più veloce. Ho avuto sempre più problemi con le gomme anteriori e posteriori. Normalmente dovrei essere contento del terzo posto perché conferma la nostra costante forma di podio. Altrimenti sarei contento anch'io, ma oggi mi aspettavo di più e sono deluso. Se guardo i due davanti a me, non c'è niente di meglio o di peggio dal punto di vista della guida. Forse è una questione di stile di guida, per questo usiamo di più le gomme".