Johnny Rea (3º/Kawasaki) : "A volta da minha vida".

Jonathan Rea ficou desiludido com o terceiro lugar na primeira ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 no MotorLand Aragón, uma vez que a Kawasaki tinha garantido a pole position em tempo recorde.

Ao analisar as sessões de treinos livres de sexta-feira, Jonathan Rea suspeitava que iria ter dificuldades contra os pilotos da Ducati na primeira corrida. Não só o líder do Campeonato do Mundo, Álvaro Bautista, fez uma simulação de corrida impressionante, como também o seu companheiro de equipa em Aruba, Michael Rinaldi, e Danilo Petrucci, da equipa Barni, mostraram um ritmo fabuloso.

Com a sua 42ª pole position, Rea colocou-se na melhor posição possível para a primeira corrida em tempo recorde na qualificação.



"A minha volta na Superpole foi excecional, mesmo perdendo tempo no quarto sector," admirou-se o Irlandês do Norte. "A mota fez o que eu queria. Procurei por um slipstream, acho que foi o Álvaro ou o Danilo. Depois apercebi-me que nunca teria conseguido este tempo sozinho por causa da longa reta da meta. Foi a volta da minha vida. Cometi pequenos erros nas curvas 1 e 7, mas de resto estava no limite absoluto e sempre perto de bater."

Como Petrucci caiu na Superpole e teve de largar em último na primeira corrida, o piloto da Kawasaki tinha menos uma coisa com que se preocupar. E quando Bautista escorregou na 6ª volta, apenas Rinaldi e, claro, o ás da Yamaha Toprak Razgatlioglu permaneceram como adversários. Contra ambos, Rea perdeu.



"Nas primeiras voltas senti-me muito bem e consegui seguir facilmente o Álvaro. Mas isso só funcionou enquanto a aderência era boa," disse o piloto de 36 anos ao SPEEDWEEK.com. "Depois de nove voltas tornou-se mais difícil. Vi na minha placa de pitboard que a diferença para Toprak estava a oscilar entre 0,1 e 0,2 segundos. Por isso, concentrei-me em não cometer erros e manter-me na frente. Sabia que Rinaldi nos ia ultrapassar com um bom ritmo. Quando ele passou e acelerou na curva seguinte, reparei na enorme aderência que ele tinha à sua disposição. Era impossível ultrapassá-lo".

Rea continuou: "Pouco depois, Toprak também me ultrapassou. Aqui e ali eu estava melhor do que ele, mas durante toda a volta ele foi um pouco mais rápido. Tive cada vez mais problemas com os pneus dianteiros e traseiros. Normalmente, devia estar contente com o terceiro lugar, porque confirma a nossa forma consistente de subir ao pódio. Caso contrário, também estaria satisfeito, mas hoje esperava mais e estou desiludido. Quando olho para os dois que estão à minha frente, não há nada melhor ou pior em termos de condução. Talvez seja uma questão de estilo de condução, e é por isso que usamos mais os pneus."