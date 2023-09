Michael Rinaldi, ganador en Aragón, vivió tiempos oscuros

La primera carrera de Superbike en Aragón parecía inicialmente un asunto claro para Álvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Los tres grandes estaban compitiendo en cabeza, y en la vuelta 6 Bautista lanzó su Panigale V4R en cabeza por segunda vez esta temporada después de Imola.

En ese momento, su compañero de equipo en Aruba, Michael Rinaldi, se encontraba a 1,7 segundos en cuarta posición. El italiano tomó la delantera en la vuelta 15 de 18 y ya no la abandonó en ningún momento frente a Razgatlioglu y Rea. Es la quinta victoria del piloto de 27 años en el Campeonato del Mundo de Superbike, la primera en casi dos años.

"Se me saltaron algunas lágrimas después de la victoria", admitió Rinaldi. "He pasado por momentos oscuros y me pregunté qué puedo hacer. Puedo rendirme a los 27 años o seguir adelante. Quería demostrarme a mí mismo, no a los demás, que soy capaz de hacer cosas buenas. Eso es lo que decidí hacer y este resultado es la manera perfecta de demostrarlo".

Rinaldi probablemente no habría podido competir contra Bautista, pero el segundo puesto también le habría valido todos los honores.

"Mientras los tres de delante empujaban, demasiado a mi parecer, yo mantuve la calma y no quemé los neumáticos para seguirles el ritmo", describió Rinaldi su táctica. "Mi plan funcionó, vinieron hacia mí. Después de la caída de Álvaro, me dije que era mi día. No quería acabar tercero o segundo y he ido a por la victoria o nada. Con sangre fría y la cabeza fría, seguí mi ritmo. Pero cuando alcancé a Toprak y Johnny, el adelantamiento no fue tan fácil como pensaba. Había gastado algunos neumáticos para alcanzarles y en ese momento estaba más o menos a su altura. Al final incluso he podido escaparme un poco, estoy muy contento. Por supuesto, la caída de Álvaro me ha ayudado, su ritmo era muy fuerte. Pero probablemente apretó demasiado, lo siento mucho por él porque está luchando por el título".

Con los 25 puntos de esta victoria, Rinaldi ha superado a su compatriota Danilo Petrucci en la clasificación general y es ahora sexto. Está a 34 puntos del quinto clasificado, Axel Bassani.