Le vainqueur d'Aragon Michael Rinaldi a vécu des heures sombres

Depuis que Michael Rinaldi sait qu'il ne fera plus partie de l'équipe d'usine Ducati en 2024, il est transformé. Samedi, lors de la première course du championnat du monde de Superbike à Aragon, il s'est imposé pour la première fois depuis deux ans.

La première course de Superbike à Aragon a d'abord semblé être une affaire entendue pour Alvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Les trois grands ont pris la tête de la course, mais au sixième tour, Bautista a jeté sa Panigale V4R en tête pour la deuxième fois de la saison après Imola.

A ce moment-là, son coéquipier d'Aruba, Michael Rinaldi, pointait à la quatrième place, à 1,7 seconde. Au 15e tour sur 18, l'Italien a pris la tête et ne l'a plus lâchée face à Razgatlioglu et Rea. Pour le pilote de 27 ans, il s'agit de sa cinquième victoire en championnat du monde Superbike, la première depuis deux ans presque jour pour jour.

"Après la victoire, j'ai eu quelques larmes", a admis Rinaldi. "J'ai traversé des périodes sombres et je me suis demandé ce que je pouvais faire. Je peux abandonner à 27 ans ou continuer à travailler et à me battre. Je voulais me prouver à moi-même, et non aux autres, que j'étais capable de faire de bonnes choses. C'est ce que j'ai décidé de faire et ce résultat est la manière parfaite de le montrer".

Rinaldi n'aurait probablement pas pu rivaliser avec Bautista, mais la deuxième place aurait aussi valu tous les honneurs.

"Alors que les trois de devant poussaient, trop à mes yeux, je suis resté calme et n'ai pas brûlé mes pneus juste pour pouvoir les suivre", a expliqué Rinaldi en décrivant sa tactique. "Mon plan a fonctionné, ils sont venus à moi. Après la chute d'Alvaro, je me suis dit que c'était mon jour. Je ne voulais pas finir troisième ou deuxième et je suis parti pour la victoire ou rien. Avec sang-froid et la tête froide, j'ai roulé à mon rythme. Lorsque j'ai rejoint Toprak et Johnny, les dépassements n'ont pas été aussi faciles que je le pensais. J'avais utilisé un peu de pneus pour les rattraper et j'étais plus ou moins au même niveau qu'eux à ce moment-là. Finalement, j'ai pu les distancer un peu, je suis incroyablement heureux. Bien sûr, la chute d'Alvaro m'a aidé, son rythme était très fort. Mais il a probablement poussé un pour cent de trop, ce qui me fait de la peine pour lui, car il se bat pour le titre".

Avec les 25 points de cette victoire, Rinaldi a dépassé son collègue Ducati Danilo Petrucci au classement général et est désormais sixième. Il lui manque 34 points pour atteindre la cinquième place, occupée par Axel Bassani.