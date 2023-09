Il vincitore di Aragon Michael Rinaldi ha vissuto momenti bui

Da quando Michael Rinaldi ha saputo che nel 2024 non avrebbe più guidato il team Ducati, si è trasformato. Sabato, nella prima gara del Campionato Mondiale Superbike ad Aragon, ha vinto per la prima volta dopo due anni.

La prima gara della Superbike ad Aragon sembrava inizialmente un affare chiaro per Alvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). I tre grandi hanno corso in testa e al sesto giro Bautista ha lanciato la sua Panigale V4R in testa per la seconda volta in questa stagione dopo Imola.

A questo punto, il suo compagno di squadra Aruba Michael Rinaldi era a 1,7 secondi di distanza, in quarta posizione. L'italiano ha preso il comando al 15° giro su 18 e non l'ha più mollato contro Razgatlioglu e Rea. Per il 27enne si tratta della quinta vittoria nel Campionato Mondiale Superbike, la prima dopo quasi due anni.

"Ho avuto qualche lacrima dopo la vittoria", ha ammesso Rinaldi. "Ho attraversato momenti bui e mi sono chiesto cosa posso fare. Posso arrendermi a 27 anni o continuare ad andare avanti. Volevo dimostrare a me stesso, non agli altri, che sono capace di fare cose belle. È quello che ho deciso di fare e questo risultato è il modo perfetto per dimostrarlo".

Rinaldi probabilmente non sarebbe stato in grado di competere con Bautista, ma anche il secondo posto sarebbe stato degno di tutti gli onori.

"Mentre i tre davanti spingevano, troppo ai miei occhi, io sono rimasto calmo e non ho bruciato le gomme solo per stare al loro passo", ha descritto Rinaldi la sua tattica. "Il mio piano ha funzionato, sono venuti da me. Dopo la caduta di Alvaro, mi sono detto che questa era la mia giornata. Non volevo arrivare terzo o secondo e ho puntato alla vittoria o niente. A sangue freddo e a mente fredda, ho fatto il mio ritmo. Ma quando ho raggiunto Toprak e Johnny, il sorpasso non è stato così facile come pensavo. Avevo consumato alcune gomme per raggiungerli e a quel punto ero più o meno alla pari con loro. Alla fine sono riuscito anche a staccarmi un po', sono molto contento. Naturalmente la caduta di Alvaro mi ha aiutato, il suo passo era molto forte. Ma probabilmente ha spinto troppo quell'1%, e mi dispiace molto per lui perché sta lottando per il titolo".

Con i 25 punti ottenuti grazie a questa vittoria, Rinaldi ha superato il collega della Ducati Danilo Petrucci nella classifica generale ed è ora sesto. È a 34 punti dal quinto posto di Axel Bassani.