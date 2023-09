O vencedor de Aragão, Michael Rinaldi, viveu tempos difíceis

Desde que Michael Rinaldi soube que deixaria de correr na equipa de fábrica da Ducati em 2024, transformou-se. Na primeira corrida do Campeonato do Mundo de Superbike em Aragão, no sábado, venceu pela primeira vez em dois anos.

A primeira corrida de Superbike em Aragão parecia inicialmente um caso claro para Alvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Os três grandes pilotos estavam a correr na frente e, na sexta volta, Bautista lançou a sua Panigale V4R para a liderança pela segunda vez esta época, depois de Imola.

Nesta altura, o seu companheiro de equipa na Aruba, Michael Rinaldi, estava 1,7 segundos atrás, em quarto lugar. O italiano assumiu a liderança na volta 15 de 18 e nunca mais a largou contra Razgatlioglu e Rea. Esta é a quinta vitória do piloto de 27 anos no Campeonato do Mundo de Superbike, a primeira em quase dois anos.

"Tive algumas lágrimas depois da vitória", admitiu Rinaldi. "Passei por momentos difíceis e perguntei-me o que podia fazer. Posso desistir aos 27 anos ou continuar e continuar a lutar. Queria provar a mim próprio, e não aos outros, que sou capaz de fazer coisas boas. Foi isso que decidi fazer e este resultado é a forma perfeita de o demonstrar".

Rinaldi provavelmente não teria sido capaz de competir com Bautista, mas o segundo lugar também teria sido digno de todas as honras.

"Enquanto os três da frente estavam a pressionar, demasiado aos meus olhos, mantive-me calmo e não queimei os pneus para os acompanhar," Rinaldi descreveu a sua tática. "O meu plano funcionou, eles vieram ter comigo. Depois da queda do Álvaro, disse a mim próprio que este era o meu dia. Não queria terminar em terceiro ou em segundo e fui para a vitória ou nada. A sangue frio e com a cabeça fria, segui o meu ritmo. Mas quando apanhei o Toprak e o Johnny, a ultrapassagem não foi tão fácil como eu pensava. Gastei alguns pneus para os apanhar e, nessa altura, estava mais ou menos ao mesmo nível deles. No final, até consegui afastar-me um pouco, estou muito contente. Claro que o acidente do Álvaro me ajudou, o ritmo dele era muito forte. Mas ele provavelmente forçou um pouco demais, o que lamento muito, porque ele está a lutar pelo título."

Com os 25 pontos desta vitória, Rinaldi ultrapassou o seu colega da Ducati Danilo Petrucci na classificação geral e é agora sexto. Está a 34 pontos do quinto classificado, Axel Bassani.