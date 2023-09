Danilo Petrucci: Correr como un burro detrás de una zanahoria

Danilo Petrucci tenía velocidad para la primera fila de la parrilla y para el top 3 en carrera, quizás incluso para la victoria. Pero todo eso es discutible, porque tras su caída al principio de la Superpole, el italiano se encontró al final de la parrilla sin vuelta cronometrada.

En el grupo de 25 pilotos, remontó desde la primera vuelta en 17ª posición. En la segunda de las 18 vueltas ya estaba en los puntos y en la cuarta vuelta era décimo. Terminó quinto. Salvo Michael Rinaldi, Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea y Andrea Locatelli, fue capaz de adelantar a todo el pelotón. El campeón del mundo Álvaro Bautista se cayó dos veces.

"Caerme en la primera vuelta de la clasificación... soy realmente un imbécil", grabó Petrucci al reunirse con SPEEDWEEK.com. "Ese habría sido el día para ganar, podría haberme dado una bofetada a mí mismo. Después de la quinta vuelta estaba a 9,2 seg del líder, en la meta estaba a 7,5. Estoy enfadado conmigo mismo. Con la retirada de Alvaro, esta podría haber sido mi primera victoria. O al menos podría haber luchado por el podio, ese era mi objetivo. No miré la pizarra hasta cinco vueltas antes del final. Antes de eso, corría como un burro detrás de la zanahoria. No esperaba ser el mejor piloto independiente".

¿Ha adelantado Petrucci alguna vez a tantos rivales en una carrera? "No, seguro que no", ríe. "En MotoGP salía a menudo desde el último puesto de la parrilla. Pero luego me quedaba último o esperaba a que alguien se cayera. Incluso creo que el último puesto es la posición desde la que he salido más veces en mi carrera de MotoGP. Para mí ha sido como cerrar el círculo, porque también he ganado carreras. Adelantar a tanta gente como lo hice en esta carrera estuvo muy bien, fui extremadamente fuerte en la frenada. He adelantado bien a todo el mundo. El más fuerte fue Philipp Öttl, al que adelanté el último. Ha pilotado muy bien y tenía un buen ritmo. Si no hubiera cometido un pequeño error, y le hubiera dado por el interior, habría sido muy difícil adelantarle".

Especialmente molesto para "Petrux": El resultado de la clasificación también cuenta como parrilla de salida para la carrera sprint del domingo por la mañana. Si consigue entrar entre los 9 primeros en esa, mejora a las tres primeras filas de la parrilla para la segunda carrera principal del domingo por la tarde.

"Si consigo estar en la tercera fila de la parrilla, intentaré luchar por el podio", ha anunciado el piloto de Ducati. "En Aragón siempre fui muy rápido pero nunca me traje a casa nada contable. Odiaba esta pista. En 2011 estuve aquí por primera vez con el Team Barni en la categoría Superstock. En la calificación fui un segundo más rápido que el segundo y pensé que sería fácil. Entonces se rompió la caja de cambios. En MotoGP siempre fui rápido aquí, pero cometía errores en cada carrera. Siempre salía de la pista enfadado; espero que después de doce salga con una sonrisa el domingo".