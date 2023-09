Danilo Petrucci : il a couru comme un âne après une carotte

Danilo Petrucci avait la vitesse pour la première ligne de la grille de départ et pour le top 3 de la course, peut-être même pour la victoire. Mais tout cela n'est que du vent, car après son crash au début de la Superpole, l'Italien s'est retrouvé à la fin de la grille de départ, sans tour chronométré.

Dans un peloton de 25 pilotes, il est revenu du premier tour en 17e position. Au deuxième des 18 tours, il était déjà dans les points et dixième au quatrième tour. Il a franchi la ligne d'arrivée en cinquième position - à l'exception de Michael Rinaldi, Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea et Andrea Locatelli, il a pu dépasser l'ensemble du peloton. Le champion du monde Alvaro Bautista a chuté - deux fois.

"Chuter dans le premier tour des qualifications - je suis vraiment un âne", a retenu Petrucci lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Cela aurait été le bon jour pour une victoire, j'aurais pu me gifler. Après le cinquième tour, j'avais 9,2 secondes de retard sur les leaders, 7,5 à l'arrivée. Je suis en colère contre moi-même. Avec l'abandon d'Alvaro, cela aurait pu être ma première victoire. Ou j'aurais au moins pu me battre pour le podium, c'était mon objectif. Je n'ai regardé mon tableau de bord qu'à cinq tours de la fin. Avant cela, j'ai couru comme un âne après une carotte. Je ne m'attendais pas à être le meilleur pilote indépendant".

Petrucci a-t-il déjà dépassé autant d'adversaires dans une course ? "Non, certainement pas", dit-il en riant. "En MotoGP, je partais souvent de la dernière place sur la grille. Mais ensuite, je restais dernier ou j'attendais qu'un autre chute. Je pense même que la dernière place est la position d'où je suis parti le plus souvent dans ma carrière en MotoGP. Pour moi, c'est comme si la boucle était bouclée, car j'ai aussi gagné des courses. Dépasser autant de personnes que dans cette course était très bon, j'étais extrêmement fort sur les freins. J'ai bien dépassé tout le monde. Le plus fort était Philipp Öttl, que j'ai dépassé en dernier. Il roulait très bien et avait un bon rythme. S'il n'avait pas fait une petite erreur et que je l'ai ensuite rentré à l'intérieur, il aurait été très difficile de le dépasser".

Ce qui est particulièrement ennuyeux pour "Petrux", c'est que le résultat des qualifications sert également de grille de départ pour la course de sprint du dimanche matin. S'il parvient à se classer dans le top 9 lors de cette dernière, il se hisse sur les trois premières lignes de départ pour la deuxième course principale du dimanche après-midi.

"Si je parviens à me hisser sur la troisième ligne de la grille, j'essaierai de me battre pour le podium", a annoncé le pilote Ducati. "J'ai toujours été très rapide en Aragon, mais je n'ai jamais réussi à ramener quelque chose de valable. Je détestais ce circuit. En 2011, je suis venu ici pour la première fois avec le team Barni dans la catégorie Superstock. Lors des qualifications, j'étais une seconde plus rapide que le deuxième et je me suis dit que ce serait facile. Puis la boîte de vitesses a cassé. En MotoGP, j'ai toujours été rapide ici, mais j'ai fait des erreurs à chaque course. J'ai toujours quitté le circuit en colère ; j'espère qu'après douze ans, je partirai dimanche avec le sourire".