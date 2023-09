Danilo Petrucci: correre come un asino dietro a una carota

Danilo Petrucci aveva la velocità per la prima fila in griglia e per la top 3 in gara, forse anche per la vittoria. Ma tutto questo è irrilevante, perché dopo la caduta all'inizio della Superpole, l'italiano si è ritrovato in fondo alla griglia senza un giro cronometrato.

In uno schieramento di 25 piloti, è rientrato dal primo giro al 17° posto. Al secondo dei 18 giri previsti era già nei punti e al quarto giro era decimo. Ha concluso al quinto posto - ad eccezione di Michael Rinaldi, Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Andrea Locatelli è stato in grado di superare l'intero gruppo. Il campione del mondo Alvaro Bautista è caduto due volte.

"Cadere al primo giro delle qualifiche - sono davvero un idiota", ha dichiarato Petrucci incontrando SPEEDWEEK.com. "Sarebbe stato il giorno giusto per vincere, avrei potuto prendermi a schiaffi. Dopo il quinto giro ero a 9,2 secondi dal leader, al traguardo ero a 7,5. Sono arrabbiato con me stesso. Con il ritiro di Alvaro, questa poteva essere la mia prima vittoria. O almeno avrei potuto lottare per il podio, che era il mio obiettivo. Non ho guardato il tabellone dei box fino a cinque giri dalla fine. Prima di allora, correvo come un asino dietro alla carota. Non mi aspettavo di essere il miglior pilota indipendente".

Petrucci ha mai superato così tanti avversari in una sola gara? "No, sicuramente no", ha detto ridendo. "In MotoGP sono spesso partito dall'ultimo posto in griglia. Ma poi sono rimasto ultimo o ho aspettato che qualcun altro cadesse. Penso addirittura che l'ultimo posto sia la posizione da cui sono partito più spesso nella mia carriera in MotoGP. Per me è stato come chiudere il cerchio, perché ho anche vinto delle gare. Superare così tante persone come ho fatto in questa gara è stato molto bello, ero estremamente forte in frenata. Ho superato tutti bene. Il più forte è stato Philipp Öttl, che ho superato per ultimo. Ha guidato molto bene e aveva un buon ritmo. Se non avesse commesso un piccolo errore e l'avessi colpito all'interno, sarebbe stato molto difficile superarlo".

Particolarmente fastidioso per "Petrux": il risultato delle qualifiche vale anche per la griglia di partenza della gara sprint di domenica mattina. Se riuscirà a piazzarsi tra i primi 9 in quella gara, si guadagnerà le prime tre file dello schieramento per la seconda gara principale di domenica pomeriggio.

"Se riuscirò ad ottenere la terza fila dello schieramento, cercherò di lottare per il podio", ha annunciato il pilota della Ducati. "Ad Aragon sono sempre stato molto veloce, ma non ho mai portato a casa nulla di rilevante. Odiavo questa pista. Nel 2011 sono stato qui per la prima volta con il Team Barni nella classe Superstock. Nelle qualifiche ero un secondo più veloce del secondo e pensavo che sarebbe stato facile. Poi si è rotto il cambio. In MotoGP ero sempre veloce qui, ma commettevo errori in ogni gara. Ho sempre lasciato la pista arrabbiato; spero che domenica, dopo dodici, me ne andrò con il sorriso".