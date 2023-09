Danilo Petrucci: Correr como um burro atrás de uma cenoura

Após a queda na qualificação, Danilo Petrucci ficou no fundo da grelha na primeira corrida do Campeonato do Mundo de Superbikes em Aragão. O que o piloto da Barni Ducati fez a partir daí surpreendeu toda a gente.

Danilo Petrucci tinha a velocidade para a primeira linha da grelha e para o top 3 da corrida, talvez até para a vitória. Mas tudo isso é discutível, porque após a sua queda no início da Superpole, o italiano encontrou-se no final da grelha sem uma volta cronometrada.

No grupo de 25 pilotos, regressou da primeira volta em 17º lugar. Na segunda das 18 voltas, já estava nos pontos e na quarta volta era décimo. Terminou em quinto - com exceção de Michael Rinaldi, Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Andrea Locatelli, conseguiu ultrapassar todo o pelotão. O campeão do mundo Álvaro Bautista despistou-se duas vezes.

"Cair na primeira volta da qualificação - sou mesmo um idiota", disse Petrucci ao SPEEDWEEK.com. "Aquele teria sido o dia da vitória, eu poderia ter dado um tapa em mim mesmo. Depois da quinta volta estava 9,2 segundos atrás do líder, no final estava a 7,5. Estou zangado comigo próprio. Com a retirada do Álvaro, esta poderia ter sido a minha primeira vitória. Ou, pelo menos, podia ter lutado pelo pódio, era esse o meu objetivo. Não olhei para a minha placa das boxes até cinco voltas antes do fim. Antes disso, estava a correr como um burro atrás de uma cenoura. Não estava à espera de ser o melhor piloto independente."

Alguma vez Petrucci ultrapassou tantos adversários numa só corrida? "Não, de certeza que não", riu-se. "No MotoGP comecei muitas vezes do último lugar da grelha. Mas depois fiquei em último ou esperei que alguém caísse. Até acho que o último lugar é a posição em que comecei mais vezes na minha carreira no MotoGP. Para mim, foi como fechar o círculo porque também ganhei corridas. Ultrapassar tantas pessoas como fiz nesta corrida foi muito bom, fui extremamente forte nos travões. Passei toda a gente bem. O mais forte foi o Philipp Öttl, que ultrapassei em último lugar. Ele rodou muito bem e tinha um bom ritmo. Se ele não tivesse cometido um pequeno erro e eu o tivesse atingido por dentro, teria sido muito difícil ultrapassá-lo."

Particularmente irritante para "Petrux": o resultado da qualificação também conta como grelha de partida para a corrida de sprint no domingo de manhã. Se conseguir ficar entre os 9 primeiros nessa corrida, fica nas três primeiras filas da grelha de partida para a segunda corrida principal, no domingo à tarde.

"Se conseguir chegar à terceira linha da grelha, vou tentar lutar pelo pódio", anunciou o piloto da Ducati. "Em Aragão fui sempre muito rápido, mas nunca trouxe para casa nada de apreciável. Detestava esta pista. Em 2011 estive aqui pela primeira vez com o Team Barni na classe Superstock. Na qualificação fui um segundo mais rápido que o segundo e pensei que ia ser fácil. Depois a caixa de velocidades partiu-se. No MotoGP fui sempre rápido aqui, mas cometi erros em todas as corridas. Saí sempre da pista zangado, mas espero que depois de doze anos saia com um sorriso no domingo."