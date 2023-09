Philipp Öttl, bajo una enorme presión: "No tengo nada".

Desde mediados de julio está claro que Philipp Öttl perderá su puesto en el equipo Go Eleven Ducati después de dos años en favor del ex piloto de MotoGP Andrea Iannone, que regresa a la competición tras una sanción de cuatro años por dopaje.



Desde entonces, Öttl ha estado escuchando a todas las partes y dice estar "abierto a todo, siendo la prioridad el Campeonato del Mundo de Superbike."

"En este momento, por un lado, siento mucha presión porque no tengo trabajo para el año que viene", dijo el piloto de Ducati a SPEEDWEEK.com en España. "Pero por otro lado me siento liberado porque creo que ya encontraré algo bueno. Tal vez no, pero así es como pienso. Este es un periodo muy interesante: estamos muy al final de la temporada y no tengo nada, cero. Hay muchas conversaciones, pero no tengo nada. Y no sé adónde me llevará. Mi futuro es muy incierto. Pero durante las vacaciones de verano encontré la actitud adecuada y ahora puedo disfrutar de verdad de mi trabajo con los chicos. La diversión es siempre una buena base para el éxito. Intento conseguir buenos resultados para hacerme interesante para otros equipos".

El futuro de Öttl está indirectamente ligado al del todavía piloto oficial Ducati Michael Rinaldi. El italiano especula con un puesto en el equipo oficial de Honda, pero también está hablando con el equipo Motocorsa de Ducati, así como con Manuel Puccetti, cuyo equipo también correrá con Ducati en 2024. A Öttl también le gustaría quedarse con el fabricante de Borgo Panigale, pero está por detrás de Rinaldi en estos equipos. Rinaldi decidirá como muy pronto el próximo fin de semana en Portimao, y tampoco antes se moverá nada para Öttl.

"Mi principal objetivo es seguir en el Campeonato del Mundo de Superbike", subrayó Philipp. "Quiero una moto competitiva, pero así es como se siente cada piloto. También estoy mirando en otros campeonatos. Me gusta pilotar la Superbike porque tiene mucha potencia. Este año y el pasado hice carreras de 24 horas, que también es interesante. Pero mi objetivo principal es quedarme en este paddock. Y me gustaría seguir pilotando una Ducati porque ahora conozco muy bien esta moto".

¿Puede Öttl imaginar un paso atrás en el Campeonato del Mundo de Supersport? En este último, consiguió once podios y las posiciones 3 y 5 del Campeonato del Mundo para el Team Puccetti Kawasaki en 2020 y 2021.



"Buena pregunta, no he pensado mucho en eso hasta ahora", dijo el bávaro. "Me gusta la categoría en la que estoy ahora. Me gusta la moto grande y la electrónica. Primero veré si encuentro una superbike competitiva. Pero también hay ofertas de la categoría Supersport. Quizá mi atención se centra demasiado en las Superbikes en este momento, no lo sé. En resumen, puedo decir que estoy abierto a todo".



Y añadió con una sonrisa: "Excepto Moto3 y la categoría de 300cc, esas motos son realmente demasiado pequeñas para mí."