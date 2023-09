Philipp Öttl sous une énorme pression : "Je n'ai rien".

Depuis la mi-juillet, il semblait que Philipp Öttl allait perdre sa place dans le team Go Eleven Ducati après deux ans au profit de l'ancien pilote de MotoGP Andrea Iannone, qui revient à la compétition après quatre ans de suspension pour dopage.



Depuis, Öttl écoute tout ce qui se dit et se dit "ouvert à tout, avec comme priorité le championnat du monde de Superbike".

"En ce moment, je ressens d'une part beaucoup de pression, car je n'ai pas de travail pour l'année prochaine", a raconté le pilote Ducati à SPEEDWEEK.com en Espagne. "Mais d'un autre côté, je me sens libéré parce que je pense que je vais trouver quelque chose de bien. Peut-être pas, mais c'est ce que je pense. C'est une période très intéressante : c'est très tard dans la saison - et je n'ai rien, zéro. Il y a beaucoup de discussions, mais je n'ai rien. Et je ne sais pas où cela va me mener. Mon avenir est très incertain. Mais pendant la pause estivale, j'ai trouvé la bonne attitude et je peux maintenant beaucoup apprécier mon travail avec les garçons. Le plaisir est toujours une bonne base pour le succès. J'essaie d'obtenir de bons résultats afin de me rendre intéressant pour d'autres équipes".

L'avenir d'Öttl est indirectement lié à celui de Michael Rinaldi, encore pilote officiel de Ducati. L'Italien spécule sur une place dans l'équipe d'usine Honda, mais discute également avec le team Ducati Motocorsa ainsi qu'avec Manuel Puccetti, dont l'équipe sera également engagée sur Ducati en 2024. Öttl aimerait également rester chez le constructeur de Borgo Panigale, mais il est en retard par rapport à Rinaldi dans ces équipes. Rinaldi prendra sa décision au plus tôt le week-end prochain à Portimao, et avant cela, rien ne bougera pour Öttl.

"Mon objectif principal est de rester dans le championnat du monde Superbike", a souligné Philipp. "Je veux une moto compétitive, mais c'est le cas de tous les pilotes. Je regarde également d'autres championnats. J'aime piloter une Superbike parce qu'elle est très puissante. Cette année et l'année dernière, j'ai fait des courses de 24 heures, c'est aussi intéressant. Mais mon objectif principal est de rester dans ce paddock. Et j'aimerais bien continuer à piloter une Ducati, car je connais maintenant très bien cette moto".

Öttl peut-il envisager de revenir au championnat du monde Supersport ? Dans ce dernier, il a conquis onze podiums et les 3e et 5e places du championnat du monde en 2020 et 2021 pour le team Puccetti Kawasaki.



"Bonne question, je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à présent", a répondu le Bavarois. "J'aime la catégorie dans laquelle je suis maintenant. J'aime la grosse moto et l'électronique. Je vais d'abord voir si je peux trouver une Superbike compétitive. Mais il y a aussi des offres dans la catégorie Supersport. Peut-être que je me concentre trop sur les Superbikes en ce moment, je ne sais pas. En résumé, je peux dire que je suis ouvert à tout".



Et d'ajouter en souriant : "Sauf pour le Moto3 et la catégorie 300, ces motos sont vraiment trop petites pour moi".