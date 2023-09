Philipp Öttl sotto pressione: "Non ho nulla".

I tre risultati nella top-10 in Francia e il sesto posto nel primo round del Campionato Mondiale Superbike ad Aragon sono arrivati al momento giusto per Philipp Öttl. "Non ho idea di dove correrò l'anno prossimo", dice il 27enne.

Da metà luglio è diventato chiaro che Philipp Öttl perderà il suo posto nel team Go Eleven Ducati dopo due anni a favore dell'ex pilota della MotoGP Andrea Iannone, che sta tornando alle corse dopo un divieto di doping di quattro anni.



Da allora, Öttl ha ascoltato tutte le parti in causa e ha dichiarato di essere "aperto a tutto, con la priorità del Campionato Mondiale Superbike".

"Al momento, da un lato, sento molta pressione perché non ho un lavoro per il prossimo anno", ha detto il pilota Ducati a SPEEDWEEK.com in Spagna. "Ma dall'altro lato mi sento libero perché penso che troverò già qualcosa di buono. Forse no, ma è così che la penso. Questo è un periodo molto interessante: è molto tardi nella stagione - e non ho nulla, zero. Si parla molto, ma non ho nulla. E non so dove mi porterà. Il mio futuro è molto incerto. Ma durante la pausa estiva ho trovato l'atteggiamento giusto e ora posso davvero godermi il lavoro con i ragazzi. Il divertimento è sempre una buona base per il successo. Cerco di ottenere buoni risultati per rendermi interessante per le altre squadre".

Il futuro di Öttl è indirettamente legato a quello dell'ancora pilota ufficiale Ducati Michael Rinaldi. L'italiano sta ipotizzando un posto nel team ufficiale Honda, ma sta parlando anche con il team Motocorsa Ducati e con Manuel Puccetti, il cui team correrà con la Ducati nel 2024. Anche Öttl vorrebbe rimanere con la Casa di Borgo Panigale, ma è indietro rispetto a Rinaldi in queste squadre. Rinaldi deciderà al più presto il prossimo fine settimana a Portimao, e anche per Öttl non si muoverà nulla prima di allora.

"Il mio obiettivo principale è rimanere nel Campionato Mondiale Superbike", ha sottolineato Philipp. "Voglio una moto competitiva, ma questo è il sentimento di ogni pilota. Mi sto guardando intorno anche in altri campionati. Mi piace guidare la Superbike perché ha molta potenza. Quest'anno e l'anno scorso ho partecipato a gare di 24 ore, e anche questo è interessante. Ma il mio obiettivo principale è rimanere in questo paddock. E vorrei continuare a guidare una Ducati, perché ormai conosco molto bene questa moto".

Öttl può immaginare un ritorno nel Campionato del Mondo Supersport? In quest'ultimo ha conquistato undici podi e le posizioni 3 e 5 del Campionato del Mondo per il Team Puccetti Kawasaki nel 2020 e 2021.



"Bella domanda, per ora non ci ho pensato molto", ha detto il bavarese. "Mi piace la classe in cui mi trovo ora. Mi piace la moto grande e l'elettronica. Prima vedrò se riuscirò a trovare una Superbike competitiva. Ma ci sono anche offerte dalla classe Supersport. Forse al momento sono troppo concentrato sulle Superbike, non lo so. In sintesi, posso dire che sono aperto a tutto".



E ha aggiunto con un sorriso: "Tranne la Moto3 e la classe 300cc, quelle moto sono davvero troppo piccole per me".