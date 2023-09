Philipp Öttl sob grande pressão: "Não tenho nada".

Os três resultados no Top 10 em França e o sexto lugar na primeira ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes em Aragão chegaram na altura certa para Philipp Öttl. "Não faço ideia onde vou correr no próximo ano", diz o piloto de 27 anos.

Desde meados de julho que se tornou claro que Philipp Öttl vai perder o seu lugar na equipa Go Eleven Ducati após dois anos para o antigo piloto de MotoGP Andrea Iannone, que está de regresso às corridas após uma proibição de doping de quatro anos.



Desde então, Öttl tem estado a ouvir todos os lados e diz que está "aberto a tudo, com a prioridade a ser o Campeonato do Mundo de Superbike".

"Neste momento, por um lado, sinto muita pressão porque não tenho trabalho para o próximo ano," disse o piloto da Ducati ao SPEEDWEEK.com em Espanha. "Mas, por outro lado, sinto-me livre porque acho que já vou encontrar algo bom. Talvez não, mas é assim que eu penso. Este é um período muito interessante: é muito tarde na época - e não tenho nada, zero. Há muitas conversas, mas eu não tenho nada. E não sei onde é que isso me vai levar. O meu futuro é muito incerto. Mas durante as férias de verão encontrei a atitude certa e agora posso realmente desfrutar do meu trabalho com os rapazes. A diversão é sempre uma boa base para o sucesso. Tento obter bons resultados para me tornar interessante para as outras equipas".

O futuro de Öttl está indiretamente ligado ao do ainda piloto de fábrica da Ducati, Michael Rinaldi. O italiano está a especular sobre um lugar na equipa de fábrica da Honda, mas também está a falar com a equipa Motocorsa da Ducati, bem como com Manuel Puccetti, cuja equipa também correrá com a Ducati em 2024. Öttl também gostaria de ficar com o construtor de Borgo Panigale, mas está atrás de Rinaldi nestas equipas. Rinaldi vai decidir no próximo fim de semana em Portimão, no mínimo, e nada vai mudar para Öttl antes disso.

"O meu principal objetivo é continuar no Campeonato do Mundo de Superbike", sublinhou Philipp. "Quero uma moto competitiva, mas isso é o que todos os pilotos sentem. Também estou a olhar para outros campeonatos. Gosto de conduzir a Superbike porque tem muita potência. Este ano e no ano passado fiz corridas de 24 horas, o que também é interessante. Mas o meu principal objetivo é ficar neste paddock. E gostaria de continuar a pilotar uma Ducati porque já conheço muito bem esta moto."

Poderá Öttl imaginar um passo de volta ao Campeonato do Mundo de Supersport? Neste último, ele conquistou onze pódios e as posições 3 e 5 do Campeonato Mundial para a Equipe Puccetti Kawasaki em 2020 e 2021.



"Boa pergunta, não pensei muito sobre isso até agora", disse o bávaro. "Gosto da classe em que estou agora. Gosto da moto grande e da eletrónica. Primeiro vou ver se consigo encontrar uma superbike competitiva. Mas também há ofertas da classe Supersport. Talvez a minha atenção esteja demasiado concentrada nas Superbikes neste momento, não sei. Em resumo, posso dizer que estou aberto a tudo".



E acrescentou com um sorriso: "Exceto a Moto3 e a classe de 300cc, essas motos são demasiado pequenas para mim."