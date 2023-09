Aragon, course de superpole : coup de maître de Bautista

En remportant la course Superpole d'Aragón, Álvaro Bautista a fait oublier sa bourde de la veille. Le pilote Ducati a battu Jonathan Rea (Kawasaki) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) dans le dernier tour.

La course de sprint de dix tours de la catégorie Superbike est appelée course de superpole, car le résultat est pris en compte dans la grille de départ de la deuxième course. Les neuf premiers reçoivent jusqu'à 12 points de championnat du monde et occupent les neuf premières places sur la grille de départ, les autres positions correspondant à la superpole du samedi. Les pneus utilisés sont généralement le SCQ, introduit en 2022, ou le pneu de course tendre SCX.

Les températures au départ de la course à 11 heures étaient idéales avec 21 degrés Celsius pour l'air, 25 degrés Celsius pour l'asphalte et peu de vent. La grille de départ correspondait à celle des qualifications : Jonathan Rea, star Kawasaki, était en pole position, à côté d'Álvaro Bautista (Ducati), qui avait chuté lors de la première course, et de Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Le pilote privé Ducati Philipp Öttl s'est à nouveau élancé de la 8e place, Dominique Aegerter (Yamaha) de la 16e position. Loris Baz (BMW) a dû prendre le départ depuis l'arrière de la course car la pression de ses pneus n'était pas correctement réglée.

On s'attendait à ce que la course de sprint soit extrêmement passionnante, car les pneus de Rea et Razgatlioglu ont tenu jusqu'au 9e tour samedi. Et c'est ce qui s'est passé : avec des temps au tour rapides, le pilote Kawasaki a mené la course. Le champion du monde des records a tout donné dans les virages pour avoir suffisamment d'avance dans la ligne droite opposée afin de pouvoir rester devant. Au septième tour, alors que les pneus commençaient à se dégrader, les trois meilleurs pilotes de Superbike du moment ont commencé à se battre pour la position.

Rea s'est battu avec acharnement et a repoussé l'attaque de Bautista, qui a ensuite été dépassé par Razgatlioglu. Les deux derniers tours, les trois premiers ont roulé à la limite absolue et à égalité. Dans le dernier tour, le champion du monde a déployé toute son habileté et, grâce à une manœuvre courageuse, a d'abord attrapé le pilote Yamaha, puis, dans la ligne droite, grâce à la puissance de la Ducati, Rea, qui était jusqu'alors en tête. Sur la ligne d'arrivée, Bautista, Rea et Razgatlioglu n'étaient séparés que par 0,475 seconde.

Le vainqueur de la course 1, Michael Rinaldi (Ducati), n'a pas réussi à se mettre en évidence en terminant cinquième, pas plus que Danilo Petrucci, qui a terminé meilleur privé samedi. Parti avant-dernier, Petrucci s'est contenté de la 12e place et n'a donc pas pu s'améliorer pour la deuxième course de l'après-midi.



Le meilleur pilote Honda a été Iker Lecuona, 6e, tandis que Garrett Gerloff a terminé 9e avec la meilleure BMW.

Philipp Öttl (Ducati) a terminé huitième et reste donc huitième sur la grille de départ. Dominique Aegerter (Yamaha) n'a pas progressé dans la course de sprint et a franchi la ligne d'arrivée en 13e position, avant d'être rétrogradé en 14e position.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Rea devant Bautista et Razgatlioglu dans le premier virage. Bassani prend une large ligne et se fait distancer. Öttl en 9e position.



1er tour : Rea, Bautista et Razgatlioglu 0,5 sec devant Locatelli, Rinaldi et Gerloff. Öttl passe Baldassarri à la 8e place, Aegerter à la 16e. Baz éliminé.



Tour 2 : Rea donne tout dans les virages et mène 0,3 sec devant Bautista, sous la pression de Razgatlioglu. Öttl dans la roue de Gerloff (7e). Petrucci 16e.



Tour 3 : Le top 3 à une seconde de Locatelli. Rinaldi (5e) ne suit pas.



Tour 4 : Öttl (8e) ne parvient pas à dépasser Gerloff. Petrucci 13e.



Tour 5 : L'avance de Rea se réduit à chaque tour. Aegerter est 16e.



Tour 6 : Rea sous pression. Öttl a trouvé une ouverture sur Gerloff, mais perd aussitôt une position sur Xavi Vierge (Honda).



Tour 7 : Bautista attaque Rea, mais ce dernier résiste et reste devant. Razgatlioglu en profite pour dépasser à nouveau l'Espagnol. Baldassarri est relégué en queue de peloton. Petrucci



Tour 8 : Rea, Razgatlioglu et Bautista se tiennent en 0,5 seconde. Öttl reste huitième.



Tour 9 : Bautista perd un peu de terrain, Rea et Bautista sont à égalité.



Dernier tour : Bautista s'empare de la deuxième place grâce à une manœuvre audacieuse et s'empare de la victoire dans la ligne droite opposée. Rea deuxième, Razgatlioglu troisième.