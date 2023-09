Aragon, Superpole Race: il capolavoro di Bautista

La gara sprint della categoria Superbike su dieci giri è chiamata Superpole perché il risultato viene inserito nella griglia di partenza della seconda gara. I primi 9 classificati ricevono fino a 12 punti per il Campionato del Mondo e occupano le prime nove posizioni in griglia, le altre posizioni in base alla Superpole del sabato. Di norma, si utilizzerà il pneumatico SCQ introdotto nel 2022 o il pneumatico da corsa morbido SCX.

Le temperature alla partenza della gara, alle 11.00, erano ideali, con 21 gradi centigradi nell'aria e 25 gradi centigradi nell'asfalto e quasi nessun vento. La griglia di partenza era la stessa delle qualifiche: la stella della Kawasaki Jonathan Rea era in pole, seguito da Álvaro Bautista (Ducati), caduto nella prima gara, e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Il pilota privato Ducati Philipp Öttl ha iniziato la gara dall'8° posto, Dominique Aegerter (Yamaha) dal 16°. Loris Baz (BMW) è dovuto partire dalle retrovie perché la pressione degli pneumatici non era regolata correttamente.

Ci si aspettava che la gara sprint sarebbe stata estremamente emozionante, dato che le gomme di Rea e Razgatlioglu avevano resistito fino al 9° giro di sabato. E così è stato: con tempi veloci, il pilota della Kawasaki ha condotto la gara. Il campione del mondo dei record ha dato tutto nelle curve per avere un vantaggio sufficiente sul rettilineo posteriore per poter rimanere in testa. Al settimo giro, quando le gomme si sono indebolite, è iniziata la battaglia per la posizione tra i tre migliori piloti della Superbike.

Rea si è difeso con tenacia e ha respinto l'attacco di Bautista, che è stato poi superato da Razgatlioglu. Negli ultimi due giri i primi tre hanno girato al limite assoluto e a parità di condizioni. All'ultimo giro, il Campione del Mondo ha usato tutte le sue capacità, prima raggiungendo il pilota della Yamaha con una manovra coraggiosa e poi, grazie alla potenza della Ducati, raggiungendo Rea, che era stato in testa fino a quel momento, sul rettilineo. Al traguardo, Bautista, Rea e Razgatlioglu erano separati da soli 0,475 secondi.

Il vincitore di gara 1, Michael Rinaldi (Ducati), non è riuscito a lasciare il segno in quinta posizione, e nemmeno Danilo Petrucci, che è stato il miglior pilota privato del sabato. Petrucci, partito penultimo, è arrivato al 12° posto e non è riuscito a migliorarsi per la seconda gara del pomeriggio.



Il miglior pilota Honda è stato Iker Lecuona al 6° posto, mentre la migliore BMW ha portato Garrett Gerloff al traguardo in 9° posizione.

Philipp Öttl (Ducati) si è piazzato ottavo e rimane quindi all'ottavo posto in griglia. Dominique Aegerter (Yamaha) non è riuscito ad avanzare nella gara sprint e ha tagliato il traguardo al 13° posto, ma è stato poi retrocesso al 14°.

Ecco come è andata la gara:

Partenza: Rea precede Bautista e Razgatlioglu alla prima curva. Bassani percorre una traiettoria larga e retrocede. Öttl al 9° posto.



Giro 1: Rea, Bautista e Razgatlioglu precedono di 0,5 secondi Locatelli, Rinaldi e Gerloff. Öttl passa Baldassarri per l'8° posto, Aegerter per il 16°. Baz è fuori.



Giro 2: Rea dà tutto nelle curve e conduce con 0,3 secondi di vantaggio su Bautista, messo sotto pressione da Razgatlioglu. Öttl sulla ruota posteriore di Gerloff (7°). Petrucci è 16°.



Giro 3: La Top-3 ha un secondo di vantaggio su Locatelli. Rinaldi (5°) non riesce a tenere il passo.



Giro 4: Öttl (8°) non riesce a superare Gerloff. Petrucci 13°.



Giro 5: Il vantaggio di Rea si riduce a ogni giro. Aegerter è 16°.



Giro 6: Rea è sotto pressione. Öttl ha trovato un varco per Gerloff, ma perde subito un'altra posizione a favore di Xavi Vierge (Honda).



Giro 7: Bautista attacca Rea, che reagisce e resta in testa. Razgatlioglu coglie l'occasione e supera nuovamente lo spagnolo. Baldassarri passa in fondo allo schieramento. Petrucci



Giro 8: Rea, Razgatlioglu e Bautista a 0,5 secondi. Öttl ancora ottavo.



Giro 9: Bautista scende un po', Rea e Bautista si equivalgono.



Ultimo giro: Bautista strappa il secondo posto con una manovra coraggiosa e conquista la vittoria sul rettilineo posteriore. Rea secondo, Razgatlioglu terzo.