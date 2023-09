Aragão, Corrida Superpole: a obra-prima de Bautista

Com a vitória na corrida da Superpole em Aragão, Álvaro Bautista fez com que o seu deslize do dia anterior se tornasse uma coisa do passado. O piloto da Ducati lutou contra Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) na última volta.

A corrida de sprint na categoria Superbike, com dez voltas, é chamada de corrida Superpole porque o resultado é incluído na grelha de partida para a segunda corrida. Os 9 primeiros recebem até 12 pontos para o Campeonato do Mundo e ocupam as primeiras nove posições da grelha de partida, sendo as restantes posições de acordo com a Superpole de sábado. Regra geral, será utilizado o pneu SCQ introduzido em 2022 ou o pneu de corrida macio SCX.

As temperaturas no início da corrida, às 11 horas, eram ideais, com 21 graus Celsius no ar e 25 graus Celsius no asfalto e quase nenhum vento. A grelha de partida foi a mesma da qualificação: a estrela da Kawasaki Jonathan Rea estava na pole, seguido por Álvaro Bautista (Ducati), que se despistou na primeira corrida, e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). O piloto privado da Ducati, Philipp Öttl, começou novamente a corrida na 8ª posição e Dominique Aegerter (Yamaha) na 16ª. Loris Baz (BMW) teve de partir de trás porque a pressão dos pneus não estava corretamente regulada.

Esperava-se que a corrida de sprint fosse extremamente emocionante, uma vez que os pneus de Rea e Razgatlioglu tinham durado até à 9ª volta no sábado. E foi o que aconteceu: com tempos de volta rápidos, o piloto da Kawasaki liderou a corrida. O campeão do mundo recordista deu tudo nas curvas para ter uma vantagem suficiente na reta da meta para poder manter-se na frente. Na volta 7, quando os pneus estavam a enfraquecer, começou a batalha pela posição entre os três melhores pilotos de Superbike da atualidade.

Rea lutou obstinadamente e repeliu o ataque de Bautista, que foi depois ultrapassado por Razgatlioglu. Nas duas últimas voltas, os três primeiros rodaram no limite absoluto e em igualdade de condições. Na última volta, o Campeão do Mundo usou todas as suas capacidades, primeiro apanhando o piloto da Yamaha com uma manobra corajosa e depois, graças à potência da Ducati, apanhando Rea, que até então liderava, na reta da meta. Na linha de meta, Bautista, Rea e Razgatlioglu estavam separados por apenas 0,475 segundos.

O vencedor da Corrida 1, Michael Rinaldi (Ducati), não conseguiu deixar a sua marca no quinto lugar, assim como Danilo Petrucci, que foi o melhor piloto privado no sábado. Petrucci, que largou em penúltimo, chegou ao 12º lugar e não conseguiu melhorar para a segunda corrida da tarde.



O melhor piloto Honda foi Iker Lecuona, em 6º lugar, e o melhor BMW foi Garrett Gerloff, em 9º.

Philipp Öttl (Ducati) foi oitavo e permanece assim no oitavo lugar da grelha. Dominique Aegerter (Yamaha) não conseguiu avançar na corrida de sprint e cruzou a linha de chegada em 13º, mas foi despromovido para 14º.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Partida: Rea à frente de Bautista e Razgatlioglu na primeira curva. Bassani faz uma linha larga e cai para trás. Öttl em 9º lugar.



Volta 1: Rea, Bautista e Razgatlioglu 0,5 seg. à frente de Locatelli, Rinaldi e Gerloff. Öttl passa Baldassarri em 8º, Aegerter em 16º e Baz está fora.



Volta 2: Rea dá tudo nas curvas e lidera com 0,3 seg. de vantagem sobre Bautista, que está sob pressão de Razgatlioglu. Öttl na roda traseira de Gerloff (7º). Petrucci em 16º.



Volta 3: Top-3 um segundo à frente de Locatelli. Rinaldi (5º) não está a acompanhar.



Volta 4: Öttl (8º) não consegue passar Gerloff. Petrucci em 13º.



Volta 5: A vantagem de Rea está a diminuir a cada volta. Aegerter em 16º.



Volta 6: Rea sob pressão. Öttl encontrou uma brecha para Gerloff, mas imediatamente perde outra posição para Xavi Vierge (Honda).



Volta 7: Bautista ataca Rea, que luta e mantém-se na frente. Razgatlioglu aproveita a oportunidade e ultrapassa novamente o espanhol. Baldassarri cai para o fundo do pelotão. Petrucci



Volta 8: Rea, Razgatlioglu e Bautista a 0,5 seg. Öttl continua em oitavo.



Volta 9: Bautista cai um pouco, Rea e Bautista igualam.



Última volta: Bautista agarra o segundo lugar com uma manobra corajosa e conquista a vitória na reta da meta. Rea em segundo, Razgatlioglu em terceiro.