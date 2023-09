Aragon, Grid Run 2: Honda è il maggior beneficiario

Nella prima gara SBK di sabato e nella gara sprint di domenica, i piloti partiranno in base ai risultati della Superpole.



Per la seconda gara principale di domenica, che inizierà alle 14.00 ad Aragon, la griglia di partenza è stata modificata. I primi nove corridori della gara sprint formeranno le prime tre file della griglia. I restanti piloti, che partiranno per la seconda gara dal 10° posto in griglia, saranno schierati in base ai risultati della Superpole.

Se, ad esempio, il vincitore della Superpole cade nella gara sprint, nel peggiore dei casi retrocede al 10° posto sulla griglia di partenza della seconda gara.



Il maggior beneficiario ad Aragon è il pilota ufficiale Honda Xavier Vierge, che sale di cinque posizioni in griglia, passando dal 12° al 7° posto. Il maggiore sconfitto è Axel Bassani (Motocorsa Ducati), che deve retrocedere dal 7° al 10° posto in griglia.

Loris Baz (Bonovo action) non ha potuto disputare la gara sprint a causa di un problema tecnico alla sua BMW, e il francese sarà nuovamente 11° in griglia per la seconda gara.



Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati), che è caduto al primo giro delle qualifiche di sabato e non è riuscito a produrre un giro cronometrato, dovrà affrontare anche la seconda gara principale dal fondo della griglia.

Risultati Superpole:

1° Bautista, Ducati

2° Rea, Kawasaki

3° Razgatlioglu, Yamaha

4° Locatelli, Yamaha

5° Rinaldi, Ducati

6° Lecuona, Honda

7° Vierge, Honda

8° Öttl, Ducati

9° Gerloff, BMW

10° Gardner, Yamaha

11° Redding, BMW

12° Petrucci, Ducati

13° Van der Mark, BMW

14° Aegerter, Yamaha

15° Bassani, Ducati

16° Marino, Kawasaki

17° Rabat, Kawasaki

18° Ray, Yamaha

19° Syahrin, Honda

20° Vinales, Kawasaki

21° Baldassarri, Yamaha

22° King, Kawasaki

- Granado, Honda

- Ruiu, BMW

- Baz, BMW

Risultati Superpole:

1° Rea, Kawasaki

2° Bautista, Ducati

3° Razgatlioglu, Yamaha

4° Locatelli, Yamaha

5° Rinaldi, Ducati

6° Lecuona, Honda

7° Bassani, Ducati

8° Öttl, Ducati

9° Gardner, Yamaha

10° Gerloff, BMW

11° Baz, BMW

12° Vierge, Honda

13° Redding, BMW

14° Van der Mark, BMW

15° Baldassarri, Yamaha

16° Aegerter, Yamaha

17° Ray, Yamaha

18° Marino, Kawasaki

19° Rabat, Kawasaki

20° Syahrin, Honda

21° Vinales, Kawasaki

22° Granado, Honda

23° Ruiu, BMW

24° King, Kawasaki

25° Petrucci, Ducati

Il risultato è la seguente griglia di partenza per gara 2:



Fila 1: Bautista, Rea, Razgatlioglu



Fila 2: Locatelli, Rinaldi, Lecuona



Fila 3: Vierge, Öttl, Gerloff



Fila 4: Bassani, Gardner, Baz



Fila 5: Redding, van der Mark, Baldassarri



Fila 6: Aegerter, Ray, Marino



Fila 7: Rabat, Syahrin, Vinales



Fila 8: Granado, Ruiu, King



Fila 9: Petrucci