Aragon, course 2 : Bautista donne une leçon

La grille de départ des deux premières lignes a été légèrement modifiée par la course de superpole. Le leader du championnat du monde Álvaro Bautista (Ducati) s'est élancé de la pole devant ses rivaux de toujours Jonathan Rea (Kawasaki) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) pour la deuxième manche. Philipp Öttl (Ducati) est resté en 8e position sur la grille de départ, Dominique Aegerter en 16e.

Au départ de la course à 14 heures, il faisait agréablement 26 degrés, le soleil ayant chauffé l'asphalte à 38 degrés. Sur la longue distance, Bautista était considéré comme le grand favori, mais le pilote de 38 ans a vu sa possible victoire s'envoler samedi avec deux chutes.

Dès le départ, Andrea Locatelli s'est mêlé à la course en tête avec la deuxième Yamaha d'usine et a fait office de tampon entre Bautista, Rea et Razgatlioglu. L'Italien a apporté une aide précieuse au pilote Ducati et lui a permis de rouler librement. Locatelli a occupé la deuxième place jusqu'au 14e tour, lorsqu'une panne a mis fin à sa course. Bautista avait alors 5 secondes d'avance et s'est imposé.

Alors que Razgatlioglu était toujours à portée de main de son coéquipier et franchissait la ligne d'arrivée en deuxième position après la défaillance de ce dernier, Rea a progressivement perdu du terrain à partir du septième tour et a ensuite dû laisser passer Rinaldi qui le bousculait. Après sa victoire dans la première course, Rinaldi est monté sur le podium en troisième position, le pilote Kawasaki en quatrième.

Iker Lecuona a terminé la meilleure Honda Fireblade à une sixième position conciliante. A seulement une seconde de l'Espagnol, Philipp Öttl a franchi la ligne d'arrivée avec la Ducati privée de Go Eleven.

Dans le dernier tour, Garrett Gerloff a dépassé son collègue de marque Michael van der Mark, qui était jusque-là le meilleur pilote BMW. Le Texan du team Bonovo action a ramené la dixième place à la maison. Dominique Aegerter (Yamaha) a réalisé son meilleur finish du week-end en terminant douzième de la deuxième manche.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Bautista devant Rea, Locatelli et Razgatlioglu au premier virage. Rea prend la tête au virage 3. Öttl dixième.



1er tour : Locatelli freine Rea dans le premier virage, Bautista se faufile avec lui. Vierge à la 6e place, Redding 12e. Aegerter à la 15e place.



Tour 2 : Bautista a dépassé Locatelli et a Locatelli comme tampon entre lui et Razgatlioglu et Rea. Öttl toujours dixième.



Tour 3 : Bautista en 1:50,206 min pour 0,9 sec devant Locatelli et Razgatlioglu. Petrucci déjà douzième.



Tour 4 : Bautista devance Locatelli de 1,5 sec, qui retient Razgatlioglu et Rea.



Tour 5 : Razgatlioglu et Rea ne parviennent pas à dépasser Locatelli, en même temps Rinaldi (5e) se renforce et attaque Rea. Öttl (10e) à 0,6 sec derrière Michael van der Mark (BMW).



Tour 6 : Bautista 2 sec devant les pilotes Yamaha, Rea (4ème) perd 0,8 sec sur Razgatlioglu.



Tour 7 : Lecuona, van der Mark, Öttl et Petrucci se battent pour la 8e place.



Tour 8 : Bautista devance Locatelli/Razgatlioglu de 2,9 sec. Rinaldi passe Rea à la 4e place, Petrucci subit une casse moteur à la fin de la ligne droite.



Tour 9 : Lecuona, Vierge, Öttl et van der Mark se battent pour la 7e place, Aegerter est 14e dans les points.



Tour 10 : Bautista 4 sec devant Yamaha. Rea (5e) 1,8 sec derrière Rinaldi (4e) et 2,5 sec devant Bassani (6e).



Tour 11 : Rinaldi (4e) rattrape les pilotes Yamaha Locatelli et Razgatlioglu. Le groupe d'Öttl rattrape Bassani (6e).



12e tour : Bautista contrôle son avance de plus de 4 sec. Bassani et Lecuona se battent pour la 6e place.



Tour 13 : Locatelli, Razgatlioglu et Rinaldi en 0,7 sec.



Tour 14 : Bautista a maintenant presque 5 sec d'avance.



Tour 15 : Razgatlioglu trouve enfin un espace et passe. Öttl prend la 8e place à Vierge. Van der Mark défend sa 10e place contre Gardner.



Tour 16 : Amer - Locatelli abandonne la course sur panne.



Tour 17 : Le podium est occupé. Rea défend la 4e place contre Bassani.



Dernier tour : Bautista gagne devant Razgatlioglu et Rinaldi. Rea quatrième. Öttl septième, Aegerter douzième.