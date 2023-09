Aragon, Gara 2: Bautista ha dato una lezione esemplificativa

La griglia di partenza delle prime due file è stata leggermente modificata a causa della Superpole. Il leader del Campionato del Mondo Álvaro Bautista (Ducati) ha iniziato la seconda gara dalla pole davanti ai suoi rivali di sempre Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Philipp Öttl (Ducati) è rimasto all'8° posto in griglia, Dominique Aegerter al 16°.

Alla partenza della gara, alle 14.00, c'erano 26 gradi, mentre il sole aveva riscaldato l'asfalto a 38 gradi. Sulla lunga distanza, Bautista era considerato il favorito, ma il 38enne ha gettato via una possibile vittoria con due cadute sabato.

Fin dall'inizio, Andrea Locatelli è stato in testa con la seconda Yamaha ufficiale e ha fatto da cuscinetto per Bautista tra lui e Rea e Razgatlioglu. L'italiano ha fornito al pilota della Ducati un discreto supporto e gli ha permesso di guidare liberamente. Locatelli è rimasto in seconda posizione fino al 14° giro, quando un difetto ha messo fine alla sua gara. A questo punto Bautista aveva 5 secondi di vantaggio e ha conquistato una vittoria dominante.

Mentre Razgatlioglu è rimasto sempre a distanza dal suo compagno di squadra e ha tagliato il traguardo in seconda posizione dopo il ritiro di quest'ultimo, Rea è rimasto sempre più indietro a partire dal settimo giro e in seguito ha dovuto lasciar passare anche l'incalzante Rinaldi. Dopo aver vinto la prima gara, Rinaldi è salito sul terzo gradino del podio, con il pilota della Kawasaki quarto.

Iker Lecuona ha portato a casa la migliore Honda Fireblade in una conciliante sesta posizione. A un solo secondo dallo spagnolo, Philipp Öttl ha tagliato il traguardo in sella alla Ducati privata Go Eleven.

All'ultimo giro, Garrett Gerloff ha superato il suo collega di marca Michael van der Mark, che fino a quel momento era stato il miglior pilota BMW. Il texano del Team Bonovo si è piazzato al decimo posto. Dominique Aegerter (Yamaha) ha ottenuto il dodicesimo posto nella seconda gara, il suo miglior piazzamento del fine settimana.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Bautista precede Rea, Locatelli e Razgatlioglu alla prima curva. Rea passa in testa alla curva 3. Öttl decimo.



Giro 1: Locatelli frena Rea alla prima curva 1, Bautista lo supera. Vierge è 6°, Redding 12°. Aegerter 15°.



Giro 2: Bautista ha superato Locatelli e ha Locatelli come cuscinetto tra lui e Razgatlioglu e Rea. Öttl è ancora decimo.



Giro 3: Bautista in 1:50.206 precede di 0,9 secondi Locatelli e Razgatlioglu. Petrucci già dodicesimo.



Giro 4: Bautista precede di 1,5 secondi Locatelli, che tiene a bada Razgatlioglu e Rea.



Giro 5: Razgatlioglu e Rea non riescono a superare Locatelli, mentre Rinaldi (5°) si rafforza e attacca Rea. Öttl (10°) a 0,6 secondi da Michael van der Mark (BMW).



Giro 6: Bautista ha 2 secondi di vantaggio sui piloti Yamaha, Rea (4.) perde 0,8 secondi da Razgatlioglu.



Giro 7: Lecuona, van der Mark, Öttl e Petrucci lottano per l'8° posto.



Giro 8: Bautista ha 2,9 secondi di vantaggio su Locatelli/Razgatlioglu. Rinaldi passa Rea per il 4° posto. Petrucci subisce un guasto al motore alla fine del rettilineo.



Giro 9: Lecuona, Vierge, Öttl e van der Mark lottano per il 7° posto. Aegerter è 14° in classifica.



Giro 10: Bautista ha 4 secondi di vantaggio sulla Yamaha. Rea (5°) è a 1,8 secondi da Rinaldi (4°) e a 2,5 secondi da Bassani (6°).



Giro 11: Rinaldi (4°) raggiunge i piloti Yamaha Locatelli e Razgatlioglu. Il gruppo di Öttl raggiunge Bassani (6°).



12° giro: Bautista controlla il suo vantaggio di oltre 4 secondi. Bassani e Lecuona sono in lotta per il 6° posto.



Giro 13: Locatelli, Razgatlioglu e Rinaldi a 0,7 secondi.



Giro 14: Bautista ha quasi 5 secondi di vantaggio.



Giro 15: Finalmente Razgatlioglu trova un varco e lo supera. Öttl prende l'8° posto da Vierge. Van der Mark difende il 10° posto da Gardner.



Giro 16: Amaro - Locatelli si ritira dalla gara per un difetto.



Giro 17: Il podio è conquistato. Rea difende il 4° posto da Bassani.



Ultimo giro: Bautista vince davanti a Razgatlioglu e Rinaldi. Rea quarto. Öttl al 7° posto, Aegerter al 12°.