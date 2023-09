Aragon, Corrida 2: Bautista dá uma lição de moral

Com o apoio do piloto da Yamaha, Andrea Locatelli, Álvaro Bautista conquistou uma vitória imponente na segunda ronda de Superbike em Aragão. Jonathan Rea (Kawasaki) falhou o pódio. Philipp Öttl foi convincente no sétimo lugar.

A grelha de partida nas duas primeiras filas foi ligeiramente alterada devido à corrida de Superpole. O líder do Campeonato do Mundo, Álvaro Bautista (Ducati), partiu da pole para a segunda corrida, à frente dos seus rivais de longa data Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Philipp Öttl (Ducati) manteve-se no 8º lugar da grelha e Dominique Aegerter em 16º.

No início da corrida, às 14 horas, estavam uns agradáveis 26 graus, o sol tinha aquecido o asfalto a 38 graus. Na longa distância, Bautista era considerado o favorito, mas o piloto de 38 anos desperdiçou uma possível vitória com duas quedas no sábado.

Desde o início, Andrea Locatelli estava na liderança com a segunda Yamaha de fábrica e actuou como um amortecedor para Bautista entre ele e Rea e Razgatlioglu. O italiano deu um bom apoio ao piloto da Ducati e permitiu-lhe rodar livremente. Locatelli esteve em segundo lugar até à 14ª volta, quando um defeito terminou a sua corrida. Bautista tinha uma vantagem de 5 segundos nesta altura e conquistou uma vitória dominante.

Enquanto Razgatlioglu esteve sempre à distância do seu companheiro de equipa e cruzou a linha de chegada em segundo lugar após a desistência deste último, Rea ficou cada vez mais para trás a partir da sétima volta e, mais tarde, teve também de deixar passar o pressionante Rinaldi. Depois de vencer a primeira corrida, Rinaldi terminou em terceiro lugar no pódio, com o piloto da Kawasaki em quarto.

Iker Lecuona trouxe a melhor Honda Fireblade para casa numa conciliatória sexta posição. Apenas um segundo atrás do espanhol, Philipp Öttl cruzou a linha de chegada com a Ducati privada Go Eleven.

Na última volta, Garrett Gerloff ultrapassou o seu colega de marca Michael van der Mark, que tinha sido o melhor piloto da BMW até então. O texano da Team Bonovo ficou em décimo lugar. Dominique Aegerter (Yamaha) foi décimo segundo na segunda corrida, a sua melhor classificação do fim de semana.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Partida: Bautista à frente de Rea, Locatelli e Razgatlioglu na primeira curva. Rea assume a liderança na curva 3. Öttl em décimo.



Volta 1: Locatelli trava Rea na primeira curva 1, Bautista passa com ele. Vierge em 6º, Redding em 12º. Aegerter em 15º.



Volta 2: Bautista ultrapassou Locatelli e tem Locatelli como um amortecedor entre ele e Razgatlioglu e Rea. Öttl continua em décimo.



Volta 3: Bautista em 1:50.206 min com 0.9 seg. de vantagem sobre Locatelli e Razgatlioglu. Petrucci já em décimo segundo.



Volta 4: Bautista 1.5 seg. à frente de Locatelli, que segura Razgatlioglu e Rea.



Volta 5: Razgatlioglu e Rea não conseguem passar Locatelli, ao mesmo tempo que Rinaldi (5º) ganha força e ataca Rea. Öttl (10º) 0,6 seg atrás de Michael van der Mark (BMW).



Volta 6: Bautista 2 seg. à frente dos pilotos da Yamaha, Rea (4.) perde 0,8 seg. para Razgatlioglu.



Volta 7: Lecuona, van der Mark, Öttl e Petrucci lutam pelo 8º lugar.



Volta 8: Bautista 2,9 seg. à frente de Locatelli/Razgatlioglu. Rinaldi passa Rea para o 4º lugar. Petrucci sofre uma falha de motor no final da reta.



Volta 9: Lecuona, Vierge, Öttl e van der Mark lutam pelo 7º lugar. Aegerter em 14º nos pontos.



Volta 10: Bautista 4 seg à frente da Yamaha. Rea (5º) 1,8 seg atrás de Rinaldi (4º) e 2,5 seg à frente de Bassani (6º).



Volta 11: Rinaldi (4º) alcança os pilotos da Yamaha Locatelli e Razgatlioglu. O grupo de Öttl alcança Bassani (6º).



Volta 12: Bautista controla a sua vantagem de mais de 4 segundos. Bassani e Lecuona lutam pelo 6º lugar.



Volta 13: Locatelli, Razgatlioglu e Rinaldi a 0.7 seg.



Volta 14: Bautista agora com quase 5 segundos de vantagem.



Volta 15: Finalmente Razgatlioglu encontra uma brecha e ultrapassa. Öttl ganha o 8º lugar a Vierge. Van der Mark defende o 10º lugar contra Gardner.



Volta 16: Amargo - Locatelli retira-se da corrida com um defeito.



Volta 17: O pódio é ocupado. Rea defende o 4º lugar contra Bassani.



Última volta: Bautista vence à frente de Razgatlioglu e Rinaldi. Rea em quarto. Öttl em 7º lugar, Aegerter em 12º.