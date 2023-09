Locatelli corrió con una Yamaha humeante: sanción inminente

Tras su cuarto puesto en la carrera del sábado y en el sprint del domingo por la mañana, Andrea Locatelli tuvo un excelente comienzo en la segunda carrera principal. Hasta la 14ª de las 18 vueltas, el italiano ocupaba la segunda posición por detrás del dominante Álvaro Bautista (Ducati) y demostró una excelente velocidad, así como un gran espíritu de lucha. Su compañero de equipo en el Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu, fue capaz de mantener a Locatelli detrás de él, pero el ganador del sábado, Michael Rinaldi (Ducati), se acercó poco a poco.

Entonces llegó el gran susto: la Yamaha de Locatelli emitió señales de humo, pero tardó bastante en salirse de la pista. Mirando hacia abajo, el cuarto clasificado del Campeonato del Mundo no encontró nada mal y volvió a la pista.

Rinaldi, que estaba detrás de él y se había acercado a unas décimas de segundo del dúo de Yamaha, soltó inmediatamente el acelerador, dejando un hueco de 1,5 seg. Su oportunidad de luchar por el segundo puesto en las cuatro vueltas restantes se esfumó. Rinaldi terminó tercero por detrás de Bautista y Razgatlioglu, con Locatelli retirado.

"Ha sido probablemente una de las mejores carreras de mi vida", relataba Locatelli abatido. "Había una grieta en el radiador de aceite, lo que provocó el humo. Hasta ahora siempre había tenido suerte y no había tenido problemas, pero algo así puede pasar. Al final he tenido un fin de semana fuerte, hemos podido demostrar nuestro potencial. En esta carrera he entendido muchas cosas, hemos encontrado buenas soluciones".

Algunos rivales se mostraron sorprendidos de que Locatelli ignorara las señales de bandera que le concernían durante un buen rato y continuara. Por ello fue citado ante el Panel de Comisarios SBK de la FIM después de la carrera. "Probablemente me sancionen porque no apagué la moto cuando me di cuenta del problema", explicó el Campeón del Mundo de Supersport 2020. "Pero eso aún no se ha decidido y no quiero hacer más comentarios".