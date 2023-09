Locatelli a roulé avec une Yamaha fumante - risque de sanction

Le pilote officiel Yamaha Andrea Locatelli a réalisé sa meilleure performance de la saison lors de la deuxième course de Superbike à Aragon et était en route pour la deuxième place. Le fait que sa R1 se soit cassée a provoqué un certain chaos.

Après des quatrièmes places dans la course de samedi et dans le sprint de dimanche matin, Andrea Locatelli a pris un excellent départ dans la deuxième course principale. Jusqu'au 14ème des 18 tours, l'Italien était en deuxième position derrière le dominant Alvaro Bautista (Ducati) et a fait preuve, en plus d'une grande combativité, d'une excellente vitesse. Son coéquipier chez Pata-Yamaha, Toprak Razgatlioglu, a réussi à maintenir Locatelli derrière lui, mais le vainqueur du samedi, Michael Rinaldi (Ducati), s'est lentement rapproché.

Puis, grosse frayeur : la Yamaha de Locatelli a émis des signaux de fumée, mais il a fallu un bon moment avant qu'elle ne passe à côté de la piste. En regardant en bas, le quatrième du championnat du monde n'a rien constaté et est retourné sur la piste.

Rinaldi, qui se trouvait derrière lui et qui avait rejoint le duo Yamaha à quelques dixièmes de seconde près, a immédiatement coupé les gaz, ce qui a créé un écart de 1,5 seconde. Sa chance de se battre pour la deuxième place dans les quatre tours restants s'est alors envolée. Rinaldi a terminé troisième derrière Bautista et Razgatlioglu, Locatelli a été éliminé.

"C'était probablement l'une des meilleures courses de ma vie", a raconté Locatelli, très abattu. "Il y avait une fissure dans le radiateur d'huile, ce qui a provoqué la fumée. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu de la chance et je n'ai pas eu de problèmes, mais ce genre de choses peut arriver. Finalement, j'ai eu un week-end fort, nous avons pu montrer notre potentiel. Dans cette course, j'ai compris beaucoup de choses, nous avons trouvé de bonnes solutions".

Certains adversaires se sont étonnés que Locatelli ait ignoré pendant un bon moment les signaux de drapeau le concernant et ait continué à rouler. Pour cela, il a été convoqué après la course devant le FIM SBK Stewards Panel. "Je serai probablement sanctionné pour ne pas avoir arrêté la moto lorsque j'ai constaté le problème", a expliqué le champion du monde Supersport 2020, "mais ce n'est pas encore décidé et je ne veux pas en dire plus".