Locatelli ha guidato con la Yamaha fumante: penalità imminente

Dopo il quarto posto nella gara di sabato e nella volata di domenica mattina, Andrea Locatelli ha avuto un ottimo inizio nella seconda gara principale. Fino al 14° dei 18 giri previsti, l'italiano era in seconda posizione dietro al dominante Alvaro Bautista (Ducati) e ha dimostrato un'ottima velocità e un grande spirito combattivo. Il compagno di squadra Pata Yamaha Toprak Razgatlioglu è riuscito a tenere dietro Locatelli, ma il vincitore del sabato Michael Rinaldi (Ducati) si è lentamente avvicinato.

Poi il grande spavento: la Yamaha di Locatelli ha emesso segnali di fumo, ma ci è voluto un bel po' prima che si accostasse alla pista. Guardando in basso, il quarto pilota del Campionato del Mondo non ha trovato nulla che non andasse ed è tornato in pista.

Rinaldi, che si trovava alle sue spalle e aveva chiuso a pochi decimi di secondo dal duo Yamaha, ha immediatamente tolto il gas, lasciando un distacco di 1,5 secondi. La possibilità di lottare per il secondo posto nei quattro giri rimanenti è svanita. Rinaldi ha concluso terzo dietro a Bautista e Razgatlioglu, mentre Locatelli si è ritirato.

"È stata probabilmente una delle gare più belle della mia vita", ha raccontato Locatelli sconsolato. "C'era una crepa nel radiatore dell'olio, che ha causato il fumo. Finora sono sempre stato fortunato e non ho avuto problemi, ma una cosa del genere può succedere. Alla fine ho avuto un weekend forte, abbiamo potuto mostrare il nostro potenziale. In questa gara ho capito molte cose, abbiamo trovato buone soluzioni".

Alcuni avversari si sono detti sorpresi dal fatto che Locatelli abbia ignorato le segnalazioni di bandiere che lo riguardavano per un bel po' e abbia continuato. Per questo motivo, dopo la gara, è stato citato dal collegio dei commissari sportivi della FIM SBK. "Probabilmente riceverò una penalità perché non ho spento la moto quando mi sono accorto del problema", ha spiegato il campione del mondo Supersport 2020, "ma non è ancora stato deciso e non voglio commentare ulteriormente".