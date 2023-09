Toprak Razgatlioglu (Yamaha): "La R1 no ha sido perfecta".

Toprak Razgatlioglu sumó 47 puntos en la reunión de Superbike en Aragón, diez más que el líder del Campeonato del Mundo, Álvaro Bautista (Ducati). El piloto de Yamaha sacó lo mejor de una situación que el viernes parecía desesperada.



"Si tengo en cuenta el viernes, tengo que estar satisfecho. El sábado fui segundo por primera vez en Aragón y el domingo lo hice por segunda vez. Así que en general ha ido bastante bien, no estoy del todo contento", subraya el piloto de 26 años en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com.

Porque el viernes, el turco se quejó de su moto, pero con los puestos 2, 3 y 2, las carreras fueron luego inesperadamente positivas. ¿A qué se debió el gran avance?



"Simplemente me concentré en pilotar", sorprendió Razgatlioglu con una sencilla explicación. "La R1 no era perfecta, pero no tenía otra moto. A veces la moto está al 50 por ciento, a veces al 80 por ciento, pero hay que pilotar e intentar obtener el mejor resultado posible. Eso es lo que hice".

En la segunda carrera, Razgatlioglu no pudo adelantar a su compañero de equipo Andrea Locatelli durante varias vueltas, mientras Bautista se escapaba. Poco antes de que el italiano tuviera que aparcar su humeante Yamaha en la vuelta 16 (de 18), el Campeón del Mundo de 2021 se aseguró la segunda plaza. Jonathan Rea (Kawasaki), cuarto, no tuvo nada que envidiarle.



"Johnny probablemente tuvo un poco de problemas con el neumático delantero en la segunda tanda, como muchos otros, a mí también casi se me dobla la rueda delantera varias veces", dijo Razgatlioglu. "Todo el mundo intenta dar el máximo. Loka había mejorado enormemente en la segunda tanda, Álvaro era demasiado rápido de todas formas. Así que seguí a Loka, ahorré neumáticos y aceché la última vuelta para conseguir el segundo puesto. Me estaba preparando para luchar con Rinaldi cuando noté el humo en la moto de Loka. La diferencia con Rinaldi aumentó rápidamente y pude tomármelo con calma. Para mí ha sido un buen fin de semana, para mi compañero de equipo ha sido mala suerte. Podríamos haber acabado juntos en el podio, quizá podamos hacerlo en Portimão".