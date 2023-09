Toprak Razgatlioglu (Yamaha) : "La R1 n'était pas parfaite".

Toprak Razgatlioglu a marqué 47 points au meeting Superbike d'Aragón, soit dix de plus que le leader du championnat du monde Álvaro Bautista (Ducati). Le pilote Yamaha a tiré le meilleur parti d'une situation qui semblait désespérée le vendredi.



"Si je prends en compte le vendredi, je dois être satisfait. Samedi, j'ai terminé deuxième pour la première fois en Aragón et j'ai réussi à le faire une deuxième fois dimanche. Dans l'ensemble, cela s'est donc bien passé, mais je ne suis pas complètement heureux", a souligné le pilote de 26 ans lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

En effet, le vendredi, le Turc s'est plaint de sa moto, mais les courses se sont déroulées de manière positive et inattendue avec des places 2, 3 et 2. Qu'est-ce qui a fait la différence ?



"Je me suis seulement concentré sur le pilotage", a surpris Razgatlioglu avec une explication simple. "La R1 n'était pas parfaite, mais je n'avais pas d'autre moto. Parfois, la moto est à 50 pour cent, parfois à 80 pour cent - il faut quand même simplement la conduire et essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. C'est ce que j'ai fait".

Lors de la deuxième manche, Razgatlioglu n'a pas réussi à dépasser son coéquipier Andrea Locatelli pendant plusieurs tours, tandis que Bautista s'échappait à l'avant. Ce n'est que juste avant que l'Italien ne doive arrêter sa Yamaha fumante au 16e tour (sur 18) que le champion du monde 2021 était assuré de la deuxième place. En revanche, Jonathan Rea (Kawasaki), qui a terminé quatrième, n'a pas été un adversaire.



"Johnny a sans doute eu un peu de mal avec le pneu avant lors de la deuxième course, comme beaucoup d'autres, et j'ai moi-même failli voir ma roue avant se rabattre à plusieurs reprises", a déclaré Razgatlioglu. "Tout le monde essaie de faire le maximum. Loka avait énormément progressé en deuxième manche, Álvaro était de toute façon trop rapide. J'ai donc suivi Loka, j'ai ménagé mes pneus et je me suis mis à l'affût du dernier tour pour aller chercher la deuxième place. Je me préparais à une bagarre avec Rinaldi quand j'ai remarqué la fumée sur la moto de Loka. L'écart avec Rinaldi s'est rapidement creusé et j'ai pu me reposer un peu. Pour moi, c'était un bon week-end, pour mon coéquipier, c'était de la malchance. Nous aurions pu monter sur le podium ensemble, peut-être que nous y parviendrons à Portimão".