Toprak Razgatlioglu (Yamaha): "La R1 non era perfetta".

Sebbene Toprak Razgatlioglu sia riuscito a ridurre il suo distacco dal leader del Campionato del Mondo Álvaro Bautista (Ducati) in occasione dell'incontro del Campionato Mondiale Superbike 2023 ad Aragon, il pilota della Yamaha non è del tutto soddisfatto.

Toprak Razgatlioglu ha ottenuto 47 punti nel meeting Superbike di Aragón, dieci in più del leader del Campionato del Mondo Álvaro Bautista (Ducati). Il pilota della Yamaha ha tratto il meglio da una situazione che venerdì sembrava senza speranza.



"Se considero il venerdì, devo essere soddisfatto. Sabato sono stato secondo per la prima volta ad Aragón e domenica l'ho fatto per la seconda volta. Quindi tutto sommato è andata abbastanza bene, ma non sono del tutto contento", ha sottolineato il 26enne in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Perché venerdì il turco si era lamentato della sua moto, ma con i piazzamenti 2, 3 e 2, le gare sono poi andate inaspettatamente bene. Cosa ha portato alla svolta?



"Mi sono concentrato sulla guida", ha spiegato a sorpresa Razgatlioglu. "La R1 non era perfetta, ma non avevo un'altra moto. A volte la moto è al 50%, a volte all'80%: bisogna comunque guidarla e cercare di ottenere il miglior risultato possibile. È quello che ho fatto".

Nella seconda gara, Razgatlioglu non è riuscito a superare il compagno di squadra Andrea Locatelli per alcuni giri, mentre davanti Bautista si è dato da fare. Solo poco prima che l'italiano dovesse parcheggiare la sua Yamaha fumante al 16° (su 18) giro, il campione del mondo 2021 si è assicurato il secondo posto. Non è stato da meno Jonathan Rea (Kawasaki), che ha chiuso al quarto posto.



"Johnny ha probabilmente avuto qualche problema con la gomma anteriore nella seconda manche, come molti altri, anche io ho quasi piegato la ruota anteriore diverse volte", ha detto Razgatlioglu. "Tutti cercano di dare il massimo. Loka era migliorato enormemente nella seconda manche, Álvaro era comunque troppo veloce. Così ho seguito Loka, ho risparmiato le gomme e mi sono appostato all'ultimo giro per ottenere il secondo posto. Mi stavo preparando alla lotta con Rinaldi quando ho notato il fumo sulla moto di Loka. Il distacco da Rinaldi è aumentato rapidamente e ho potuto prenderlo con calma. Per me è stato un buon weekend, per il mio compagno di squadra è stata una sfortuna. Avremmo potuto finire sul podio insieme, forse potremo farlo a Portimão".