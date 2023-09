Toprak Razgatlioglu (Yamaha): "A R1 não foi perfeita".

Embora Toprak Razgatlioglu tenha conseguido novamente reduzir a sua diferença para o líder do Campeonato do Mundo, Álvaro Bautista (Ducati), na reunião do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Aragão, o piloto da Yamaha não está totalmente satisfeito.

Toprak Razgatlioglu marcou 47 pontos no encontro de Superbike em Aragão, mais dez do que o líder do Campeonato do Mundo Álvaro Bautista (Ducati). O piloto da Yamaha tirou o melhor partido de uma situação que parecia não ter solução na sexta-feira.



"Se tiver em conta a sexta-feira, tenho de estar satisfeito. No sábado fiquei em segundo pela primeira vez em Aragão e fiz o mesmo no domingo. Por isso, no cômputo geral, correu bastante bem, mas não estou completamente satisfeito", sublinhou o jovem de 26 anos numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Porque na sexta-feira, o turco queixou-se da sua mota, mas com os lugares 2, 3 e 2, as corridas correram inesperadamente bem. O que é que lhe trouxe este avanço?



"Apenas me concentrei em pilotar", Razgatlioglu surpreendeu com uma explicação simples. "A R1 não estava perfeita, mas eu não tinha outra mota. Por vezes, a mota está a 50%, outras vezes a 80% - temos de continuar a pilotá-la e tentar obter o melhor resultado possível. Foi o que eu fiz".

Na segunda corrida, Razgatlioglu não conseguiu ultrapassar o seu companheiro de equipa Andrea Locatelli durante algumas voltas, enquanto na frente Bautista tentava a sua sorte. Foi apenas pouco antes de o italiano ter de estacionar a sua Yamaha fumegante na volta 16 (de 18) que o Campeão do Mundo de 2021 garantiu o segundo lugar. No entanto, Jonathan Rea (Kawasaki) não foi páreo para ele, que terminou em quarto.



"Johnny provavelmente teve um pouco de problemas com o pneu dianteiro na segunda corrida, como muitos outros, eu mesmo a roda dianteira quase dobrou várias vezes também", disse Razgatlioglu. "Todos estão a tentar dar o seu máximo. O Loka tinha melhorado imenso na segunda corrida, o Álvaro era demasiado rápido de qualquer forma. Por isso, segui o Loka, poupei os meus pneus e fiquei à espreita na última volta para conseguir o segundo lugar. Estava a preparar-me para lutar com o Rinaldi quando reparei no fumo da moto do Loka. A diferença para o Rinaldi aumentou rapidamente e eu consegui ir com calma. Para mim foi um bom fim de semana, para o meu colega de equipa foi azar. Podíamos ter terminado juntos no pódio, talvez o consigamos fazer em Portimão."