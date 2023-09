Álvaro Bautista resurge de sus cenizas como el Ave Fénix: dos victorias

Hubo quien pensó el sábado que Álvaro Bautista volvería a caer en el patrón de 2019, cuando regaló el Mundial a Jonathan Rea y Kawasaki por errores inexplicables. Y es que en la primera carrera en Aragón, el campeón se fue al suelo igual que cuando iba líder en Imola.



Bautista explicó tranquilamente el sábado por la noche que estas dos caídas no tenían nada que ver con 2019 y que él sabía exactamente lo que había pasado y, sobre todo, por qué.

El piloto de 38 años demostró el domingo que controla la situación con un estilo impresionante. En la carrera de la Superpole del domingo por la mañana, luchó contra Jonathan Rea (Kawasaki) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en diez vueltas de formidable espectáculo: ¡las tres estrellas del Campeonato del Mundo de Superbike cruzaron la línea de meta en menos de medio segundo!

La segunda carrera principal del domingo por la tarde fue una pura demostración de poderío por parte del español. Se puso en cabeza en la segunda vuelta, y tras 18 giros y unos buenos 91 kilómetros tenía una ventaja de 4 s sobre el segundo, Razgatlioglu, y de 7,1 sobre el ganador del sábado, Michael Rinaldi, tercero.

"Estoy contento", sonrió Bautista al reunirse con SPEEDWEEK.com. "Incluso en una pista que se adapta bien a ti y a tu moto, nada te cae en suerte y puedes limitarte a luchar por las victorias, esto no es así. Siempre tienes que estar alerta, mantener la concentración, seguir empujando, seguir trabajando y no fiarte de nada. Todo depende de las sensaciones que tengas con la moto. No puedes tener expectativas ni cometer errores".

"La pista era diferente el domingo que en los entrenamientos, el agarre era menor", explicó Álvaro. "Por eso me puse en cabeza enseguida, me sentía mejor delante, con mis puntos de referencia. En un momento así no pienso en los puntos, sólo pienso en mí".

Antes de las carreras del próximo fin de semana en Portimao, Bautista tiene una ventaja de 47 puntos sobre Toprak Razgatlioglu. Si logra 15 más que el turco en Portugal, será campeón del mundo antes de tiempo.