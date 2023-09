Alvaro Bautista comme le Phoenix renaît de ses cendres : deux victoires

Samedi, certains pensaient qu'Alvaro Bautista allait retomber dans les schémas de 2019, lorsqu'il avait cédé le championnat du monde à Jonathan Rea et Kawasaki à cause d'erreurs inexplicables. En effet, lors de la première course en Aragon, le champion a chuté alors qu'il était en tête, tout comme il l'avait déjà fait à Imola.



Samedi soir, Bautista a expliqué calmement que ces deux chutes n'avaient rien à voir avec 2019 et qu'il savait exactement ce qui se serait passé - et surtout pourquoi.

Le dimanche, le pilote de 38 ans a prouvé de manière impressionnante qu'il était maître de la situation. Lors de la course Superpole du dimanche matin, il a battu en dix tours Jonathan Rea (Kawasaki) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - les trois stars du championnat du monde Superbike ont franchi la ligne d'arrivée en une demi-seconde !

La deuxième course principale du dimanche après-midi a été une pure démonstration de force de l'Espagnol. Dès le deuxième tour, il a pris la tête de la course. Après 18 tours et un peu plus de 91 kilomètres, il avait 4 secondes d'avance sur le deuxième Razgatlioglu et 7,1 sur le vainqueur du samedi, Michael Rinaldi, qui occupait la troisième place.

"Je suis heureux", souriait Bautista lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Même sur un circuit qui te convient bien, à toi et à ta moto, rien ne te tombe dessus et tu peux simplement te battre pour les victoires, ce n'est pas comme ça. Tu dois toujours être sur tes gardes, garder le focus, mettre la pression, continuer à travailler et ne rien oser. Ce qui compte, c'est le feeling que tu as avec la moto. Tu ne dois pas avoir d'attentes ni faire d'erreurs".

"Dimanche, la piste était différente de celle des essais, le grip était plus faible", a expliqué Alvaro. "C'est pourquoi j'ai tout de suite pris la tête, en tête je me sentais mieux, avec mes points de référence. Dans un tel moment, je ne pense pas aux points, mais seulement à moi".

Avant la course de Portimao le week-end prochain, Bautista a 47 points d'avance sur Toprak Razgatlioglu. S'il en conquiert 15 de plus que le Turc au Portugal, il sera champion du monde avant l'heure et une nouvelle fois.