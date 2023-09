Alvaro Bautista come la Fenice dalle ceneri: due vittorie

Sabato alcuni pensavano che Alvaro Bautista sarebbe ricaduto nello schema del 2019, quando aveva ceduto il mondiale a Jonathan Rea e alla Kawasaki a causa di errori inspiegabili. Infatti, nella prima gara ad Aragon, il campione è caduto proprio come era successo a Imola.



Sabato sera Bautista ha spiegato con calma che queste due cadute non avevano nulla a che fare con il 2019 e che sapeva esattamente cosa era successo e soprattutto perché.

Domenica il 38enne ha dimostrato di avere il controllo della situazione con uno stile impressionante. Nella gara di Superpole di domenica mattina, ha fatto fuori Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in dieci giri di formidabile spettacolo - le tre stelle del Campionato Mondiale Superbike hanno tagliato il traguardo nel giro di mezzo secondo!

La seconda gara principale di domenica pomeriggio è stata una pura dimostrazione di potenza da parte dello spagnolo. Ha preso il comando al secondo giro e dopo 18 giri e ben 91 chilometri aveva un vantaggio di 4 secondi sul secondo Razgatlioglu e di 7,1 sul vincitore del sabato Michael Rinaldi, terzo.

"Sono felice", ha sorriso Bautista incontrando SPEEDWEEK.com. "Anche su una pista che si adatta bene a te e alla tua moto, nulla ti cade addosso e puoi solo lottare per le vittorie, non è così. Bisogna sempre stare in guardia, mantenere la concentrazione, continuare a spingere, continuare a lavorare e non fidarsi di nulla. Tutto dipende dal feeling che si ha con la moto. Non puoi avere aspettative o commettere errori".

"Domenica la pista era diversa rispetto alle prove, l'aderenza era minore", ha spiegato Alvaro. "Per questo ho preso subito il comando, mi sentivo meglio davanti, con i miei punti di riferimento. In un momento come questo non penso ai punti, penso solo a me stesso".

In vista delle gare del prossimo fine settimana a Portimao, Bautista ha 47 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu. Se ne conquisterà altri 15 rispetto al turco in Portogallo, sarà campione del mondo presto e bene.