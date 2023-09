Álvaro Bautista como a Fénix das cinzas: duas vitórias

Na primeira corrida do Campeonato do Mundo de Superbike, no sábado em Aragão, Álvaro Bautista caiu quando liderava. Quem pensou que isso iria afetar mentalmente a estrela da Ducati, provou que estava errado no domingo.

Houve quem pensasse, no sábado, que Álvaro Bautista voltaria a cair no padrão de 2019, quando cedeu o campeonato mundial a Jonathan Rea e à Kawasaki devido a erros inexplicáveis. Pois na primeira corrida em Aragão, o campeão caiu tal como tinha feito na liderança em Imola.



Bautista explicou calmamente no sábado à noite que estes dois acidentes não tiveram nada a ver com 2019 e que ele sabia exatamente o que tinha acontecido - e acima de tudo porquê.

O piloto de 38 anos provou que tem o controlo da situação de forma impressionante no domingo. Na corrida da Superpole, no domingo de manhã, lutou com Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) em dez voltas de formidável entretenimento - as três estrelas do Campeonato do Mundo de Superbike cruzaram a meta a meio segundo!

A segunda corrida principal na tarde de domingo foi uma pura demonstração de poder do espanhol. Assumiu a liderança na segunda volta e, após 18 voltas e uns bons 91 quilómetros, tinha uma vantagem de 4 segundos sobre o segundo Razgatlioglu e 7,1 sobre o vencedor de sábado, Michael Rinaldi, em terceiro.

"Estou contente," sorriu Bautista quando se encontrou com o SPEEDWEEK.com. "Mesmo numa pista que se adapta bem a ti e à tua moto, nada cai no teu colo e podes apenas lutar pelas vitórias, não é assim. Temos de estar sempre atentos, manter a concentração, continuar a insistir, continuar a trabalhar e não confiar em nada. O que importa é a sensação que se tem com a mota. Não se pode ter expectativas nem cometer erros."

"A pista estava diferente no domingo do que nos treinos, a aderência era menor", explicou Álvaro. "Foi por isso que assumi a liderança logo de início, senti-me melhor na frente, com os meus pontos de referência. Num momento como este, não penso em pontos, só penso em mim."

Antes das corridas do próximo fim de semana em Portimão, Bautista tem 47 pontos de vantagem sobre Toprak Razgatlioglu. Se conquistar mais 15 do que o turco em Portugal, será campeão do mundo mais cedo e mais uma vez.