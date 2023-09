Johnny Rea (Kawasaki): "Me quito el sombrero ante Bautista".

Tras la pole y el tercer puesto del sábado en MotorLand Aragón, las esperanzas de Jonathan Rea descansaban en la carrera de la Superpole a sólo diez vueltas del domingo. Con temperaturas más frescas por la mañana y la corta distancia de carrera de sólo diez vueltas, la desventaja de su Kawasaki ZX-10RR es menos significativa.

El seis veces Campeón del Mundo realizó una carrera fantástica y lideró la prueba con el cuchillo entre los dientes hasta la última vuelta. El piloto de 36 años repelió con éxito los ataques de Álvaro Bautista (Ducati) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hasta entonces. Sólo en la última recta Rea se vio relegado a la segunda plaza.



"La carrera de la Superpole ha sido impresionante; mi moto ha funcionado fantásticamente. Los tiempos por vuelta fueron muy rápidos, casi siempre por debajo de 1:50 min. Fue genial poder luchar a este nivel", dijo Rea en la pequeña ronda periodística. "Pero sinceramente, estoy decepcionado con el resultado. He rodado con todo mi corazón, pero lo que he perdido en tiempo en un solo sector ha sido demasiado. Que todo el esfuerzo haya sido en vano al final es enormemente frustrante".

La segunda carrera principal también fue decepcionante para el piloto de Kawasaki. El contacto con los pilotos de fábrica de Yamaha se perdió al principio, y Bautista estaba fuera de alcance en la parte delantera de todos modos. Más tarde, Rea también tuvo que dejar pasar al ganador de la carrera 1, Michael Rinaldi (Ducati), y sólo fue cuarto debido al abandono de Andrea Locatelli poco antes del final.



"Es difícil decir qué fue diferente el domingo. Mi moto no se sentía tan diferente. El resultado fue una decepción porque no me esperaba los problemas", refunfuñó el norirlandés. "La temperatura de la pista era cinco grados más cálida, probablemente mi neumático no era la mejor elección para ello. Si tuviera que repetir la carrera, me quedaría con el SCX estándar. Pero el neumático delantero también me dio problemas. No tenía ninguna posibilidad de seguir a las dos Yamaha y a la Ducati. Así que controlé el hueco con Bassani. Luego, cuando Loka tuvo el problema, perdí algo de tiempo porque no estaba seguro de si era agua o aceite".

Rea se muestra conciliador: "Me llevo lo positivo de Aragón. En general, puedo estar satisfecho. Se notaba que Álvaro tenía ventaja. Es demasiado fuerte y ofrece un rendimiento increíble; hay que quitarse el sombrero ante él".

El abandono de Locatelli permitió a Rea consolidar la tercera plaza en el Campeonato del Mundo. El 118 veces ganador de Superbike tiene una ventaja de 53 puntos sobre el italiano.