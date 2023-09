Johnny Rea (Kawasaki) : "Tirer son chapeau à Bautista".

Après avoir décroché la pole et la troisième place samedi au MotorLand Aragón, les espoirs de Jonathan Rea reposaient dimanche sur la course Superpole de dix tours seulement. En effet, avec des températures plus fraîches le matin et une courte distance de course de seulement dix tours, le désavantage de sa Kawasaki ZX-10RR a moins de poids.

Le sextuple champion du monde a réalisé une course fantastique et a mené la course le couteau entre les dents jusqu'au dernier tour. Le pilote de 36 ans a réussi à repousser les attaques d'Álvaro Bautista (Ducati) et de Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Ce n'est que dans la dernière ligne droite que Rea a été relégué à la deuxième place.



"La course de superpole a été incroyable, ma moto a fonctionné de manière fantastique. Les temps au tour étaient très rapides, presque toujours en dessous de 1:50. C'était génial de pouvoir se battre à ce niveau", a déclaré Rea en petit comité de journalistes. "Mais honnêtement, je suis déçu du résultat. Je me suis donné à fond, mais le temps que j'ai perdu dans ce seul secteur était trop important. Le fait que tout cet effort ait été vain à la fin est extrêmement frustrant".

La deuxième course principale s'est également révélée décevante pour le pilote Kawasaki. Le contact avec les pilotes officiels Yamaha a été rompu très tôt et Bautista était de toute façon hors de portée. Plus tard, Rea a également dû laisser partir le vainqueur de la course 1 Michael Rinaldi (Ducati) et n'a terminé quatrième que grâce à l'abandon d'Andrea Locatelli peu avant la fin.



"Difficile de dire ce qui était différent dimanche. Ma moto ne semblait pas si différente. Le résultat a été une déception parce que je ne m'attendais pas à ces problèmes", a grommelé le Nord-Irlandais. "La température de la piste était plus élevée de cinq degrés et mon pneu n'était probablement pas le meilleur choix pour cela. Si je devais refaire la course, je choisirais le SCX standard. Le pneu avant m'a également posé problème. Je n'avais aucune chance de suivre les deux Yamaha et Ducati. J'ai donc contrôlé l'écart avec Bassani. Puis, quand Loka a eu un problème, j'ai perdu un peu de temps parce que je ne savais pas si c'était de l'eau ou de l'huile".

Rea se montre conciliant : "Je retiens le positif d'Aragon. Dans l'ensemble, je peux être satisfait. On sentait qu'Álvaro avait un avantage. Il est tout simplement trop fort et délivre une performance incroyable - il faut lui tirer notre chapeau".

L'abandon de Locatelli a permis à Rea de consolider sa troisième place au championnat du monde. L'Italien, 118 fois vainqueur en Superbike, compte 53 points d'avance sur lui.