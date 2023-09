Johnny Rea (Kawasaki): "Tanto di cappello a Bautista".

L'incontro della Superbike ad Aragón ha portato la stella della Kawasaki Jonathan Rea a rendersi conto ancora una volta che anche in condizioni ideali è in svantaggio contro Álvaro Bautista (Ducati), come nell'emozionante gara della Superpole.

Dopo la pole e il terzo posto di sabato al MotorLand Aragón, le speranze di Jonathan Rea erano riposte nella Superpole di domenica, una gara di soli dieci giri. Con le temperature più fresche del mattino e la breve distanza di gara di soli dieci giri, lo svantaggio della sua Kawasaki ZX-10RR è meno significativo.

Il sei volte campione del mondo ha disputato una gara fantastica e ha condotto la gara con il coltello tra i denti fino all'ultimo giro. Il 36enne ha respinto con successo gli attacchi di Álvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fino a quel momento. Solo sull'ultimo rettilineo Rea è stato relegato al secondo posto.



"La Superpole è stata fantastica, la mia moto ha funzionato alla grande. I tempi sul giro sono stati molto veloci, quasi sempre sotto l'1:50. È stato bello poter lottare a questo livello", ha detto Rea nel piccolo giro dei giornalisti. "Ma onestamente sono deluso dal risultato. Ho corso con tutto il cuore, ma quello che ho perso in termini di tempo in un solo settore è stato troppo. Il fatto che l'intero sforzo sia stato vano alla fine è enormemente frustrante".

Anche la seconda gara principale è stata deludente per il pilota della Kawasaki. Il contatto con i piloti Yamaha è stato perso presto, e Bautista era comunque fuori portata in testa. Successivamente, Rea ha dovuto lasciare andare il vincitore di gara 1 Michael Rinaldi (Ducati) ed è stato solo quarto a causa del ritiro di Andrea Locatelli poco prima della fine.



"È difficile dire cosa sia cambiato domenica. La mia moto non sembrava così diversa. Il risultato è stato una delusione, perché non mi aspettavo questi problemi", ha detto il nordirlandese. "La temperatura della pista era di cinque gradi più calda e probabilmente il mio pneumatico non era la scelta migliore. Se dovessi rifare la gara, sceglierei l'SCX standard. Ma anche il pneumatico anteriore mi ha dato problemi. Non avevo alcuna possibilità di seguire le due Yamaha e la Ducati. Così ho controllato il distacco da Bassani. Poi, quando Loka ha avuto il problema, ho perso un po' di tempo perché non ero sicuro se si trattasse di acqua o olio".

Rea è conciliante: "Prendo gli aspetti positivi di Aragón. Nel complesso posso ritenermi soddisfatto. Si sentiva che Álvaro aveva un vantaggio. È troppo forte e ha fatto una prestazione incredibile: tanto di cappello".

Il ritiro di Locatelli ha permesso a Rea di consolidare il terzo posto nel Campionato del Mondo. Il 118 volte vincitore della Superbike ha 53 punti di vantaggio sull'italiano.