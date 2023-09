Johnny Rea (Kawasaki): "Tiro o chapéu ao Bautista".

Depois da pole e do terceiro lugar no sábado no MotorLand Aragón, as esperanças de Jonathan Rea recaíam sobre a corrida Superpole de apenas dez voltas no domingo. Com temperaturas mais frescas durante a manhã e a curta distância da corrida de apenas dez voltas, a desvantagem da sua Kawasaki ZX-10RR é menos significativa.

O seis vezes Campeão do Mundo fez uma corrida fantástica e liderou a corrida com a faca entre os dentes até à última volta. O piloto de 36 anos conseguiu evitar com sucesso os ataques de Álvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) até então. Só na última reta é que Rea foi relegado para o segundo lugar.



"A corrida da Superpole foi espetacular; a minha moto funcionou de forma fantástica. Os tempos por volta foram muito rápidos, quase sempre abaixo de 1:50 min. Foi ótimo poder lutar a este nível," disse Rea na pequena ronda jornalística. "Mas, honestamente, estou desiludido com o resultado. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas o que perdi em tempo apenas num sector foi demasiado. O facto de todo o esforço ter sido em vão no final é extremamente frustrante."

A segunda corrida principal também foi uma desilusão para o piloto da Kawasaki. O contacto com os pilotos de fábrica da Yamaha perdeu-se logo no início, e Bautista estava fora do alcance na frente de qualquer forma. Mais tarde, Rea também teve de deixar passar o vencedor da corrida 1, Michael Rinaldi (Ducati), e foi apenas quarto devido à desistência de Andrea Locatelli pouco antes do final.



"É difícil dizer o que foi diferente no domingo. A minha mota não me pareceu muito diferente. O resultado foi uma desilusão porque não estava à espera dos problemas," queixou-se o irlandês do norte. "A temperatura da pista estava cinco graus mais quente, provavelmente o meu pneu não era a melhor escolha para isso. Se tivesse de repetir a corrida, escolheria o SCX normal. Mas o pneu da frente também me deu problemas. Não tinha hipótese de seguir as duas Yamaha e a Ducati. Por isso, controlei a diferença para o Bassani. Depois, quando o Loka teve o problema, perdi algum tempo porque não tinha a certeza se era água ou óleo."

Rea é conciliador: "Estou a ver os pontos positivos de Aragão. No geral, posso estar satisfeito. Sentimos que o Álvaro tem uma vantagem. Ele é demasiado forte e tem um desempenho incrível - temos de lhe tirar o chapéu."

A desistência de Locatelli permitiu a Rea consolidar o terceiro lugar no Campeonato do Mundo. O 118 vezes vencedor de Superbike tem 53 pontos de vantagem sobre o italiano.