Aragón: Garrett Gerloff (28) de nuevo mejor piloto BMW

Con la pole y los puestos 4 y 5 hace quince días en Magny-Cours, Garrett Gerloff aseguró los mejores resultados de Bonovo en Superbike hasta la fecha. Las expectativas del tejano para el fin de semana de la carrera en MotorLand Aragón eran correspondientemente altas, especialmente desde que completaron un test de dos días en la pista española a finales de agosto.

Pero Aragón no es una pista que se adapte especialmente bien a la M1000RR. Gerloff salió mucho peor, 10º en parrilla y octavo en la primera carrera, pero fue el mejor de los cuatro pilotos de BMW. Y el domingo también mantuvo bien alto el pabellón de BMW con un noveno y un décimo puesto.



"Estoy bastante contento con la carrera de la Superpole. Hice una buena salida y pude terminar sexto. Pero luego tuve problemas para mantenerme delante. Afortunadamente, conseguimos el noveno puesto y subí un puesto en la parrilla para la Carrera 2", describió el estadounidense sobre la carrera al sprint. "Pero en esta carrera tuve muchos problemas con la moto desde el principio. En la primera parte de la carrera, todo fue hacia atrás para mí. Luego, cuando todo el mundo perdió agarre, pude hacer tiempos similares y volver a la cabeza. Pero no tuve tan buenas sensaciones como esperaba".

Gerloff continuó: "Definitivamente creo que podríamos haber hecho un poco más este fin de semana. Pero lo he hecho lo mejor que he podido y, desgraciadamente, eso ha sido todo lo que hemos podido hacer. Quiero algo más que estar entre los 10 primeros, así que ahora estoy deseando ir a Portimão. Me gusta mucho este circuito y es bueno que sea un fin de semana consecutivo, así que podemos coger impulso para la siguiente ronda".

Para el propietario del equipo, Jürgen Röder, el paso atrás en la décima cita de la temporada no es un drama y puede explicarse.



"Aragón no es una pista BMW, como todos sabemos, pero Garrett consiguió terminar tres veces entre los diez primeros con un octavo, un noveno y un décimo puesto", señaló el piloto de Hesse. "En la carrera al sprint hizo una gran salida y fue sexto. Pero había elegido un neumático más duro que los otros pilotos de delante, lo que le retrasó un poco. No obstante, estamos contentos con la actuación de Garrett".

En la clasificación general, Gerloff también se prepara para desafiar a Scott Redding, del equipo ROKiT, por el puesto de mejor piloto BMW. En 14ª posición con 107 puntos, el piloto de 28 años tiene sólo ocho puntos menos que el inglés.