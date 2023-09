Aragón : Garrett Gerloff (28 ans) à nouveau meilleur pilote BMW

En décrochant la pole et les 4e et 5e places il y a deux semaines à Magny-Cours, Garrett Gerloff a permis à Bonovo action d'obtenir ses meilleurs résultats en Superbike jusqu'à présent. Les attentes du Texan pour le week-end de course au MotorLand Aragón étaient donc très élevées, d'autant plus qu'un test de deux jours avait eu lieu fin août sur la piste espagnole.

Mais Aragón n'est pas un circuit qui convient particulièrement à la M1000RR. Avec une dixième place sur la grille de départ et une huitième place dans la première course, Gerloff a fait nettement moins bien, mais il était ainsi le meilleur des quatre pilotes BMW. Et le dimanche, il a continué à porter haut les couleurs de BMW en se classant 9e et 10e.



"Je suis plutôt satisfait de la course de superpole. J'ai pris un bon départ et j'ai pu me hisser à la sixième place. Mais ensuite, j'ai eu du mal à rester devant. Heureusement, nous avons réussi à décrocher la neuvième place et j'ai gagné une place sur la grille de départ de la course 2", a décrit l'Américain à propos de la course de sprint. "Mais dans cette course, je me suis battu dès le début avec beaucoup de choses sur la moto. Pendant la première partie de la course, je n'ai fait que reculer. Ensuite, quand tout le monde a perdu de l'adhérence, j'ai pu faire des temps similaires et remonter vers l'avant. Mais je n'ai pas eu d'aussi bonnes sensations que je l'espérais".

Gerloff poursuit : "Je pense définitivement que nous aurions pu faire un peu mieux ce week-end. Mais j'ai fait de mon mieux et malheureusement, c'est tout ce que nous pouvions faire. Je veux définitivement faire mieux que le top 10. Maintenant, j'ai hâte d'aller à Portimão. J'aime beaucoup ce circuit et c'est une bonne chose que ce soit un week-end de retour pour que nous puissions prendre un peu de momentum pour le prochain tour".

Pour le propriétaire de l'équipe, Jürgen Röder, ce recul lors du dixième meeting de la saison n'est pas un drame et s'explique.



"On sait qu'Aragon n'est pas un circuit BMW, mais Garrett a réussi à se classer trois fois dans le top 10 en terminant huitième, neuvième et dixième", a souligné le Hessois. "Dans la course de sprint, il a pris un super départ et s'est retrouvé sixième. Mais il avait choisi un pneu plus dur que les autres garçons à l'avant, ce qui l'a un peu mis à l'écart. Mais nous sommes tout de même satisfaits de la performance de Garrett".

Au classement général, Gerloff s'apprête également à disputer à Scott Redding du team ROKiT le rang de meilleur pilote BMW. Quatorzième au championnat du monde avec 107 points, le pilote de 28 ans ne compte que huit points de moins que l'Anglais.