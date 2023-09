Aragona: Garrett Gerloff (28) di nuovo miglior pilota BMW

Non avendo ottenuto il successo sperato, Garrett Gerloff del team tedesco Bonovo action si è comunque confermato come l'attuale miglior pilota BMW in tutte e tre le gare del Campionato Mondiale Superbike 2023 a MotorLand Aragón.

Con la pole e i piazzamenti al quarto e quinto posto di quindici giorni fa a Magny-Cours, Garrett Gerloff ha assicurato a Bonovo action il miglior risultato in Superbike fino ad ora. Le aspettative del texano per il weekend di gara al MotorLand Aragón erano altrettanto alte, soprattutto perché avevano completato un test di due giorni sulla pista spagnola alla fine di agosto.

Ma Aragón non è una pista particolarmente adatta alla M1000RR. Gerloff era messo molto peggio, partendo decimo in griglia e ottavo nella prima gara, ma è stato il migliore dei quattro piloti BMW. Anche domenica ha fatto sventolare la bandiera BMW con un nono e un decimo posto.



"Sono molto soddisfatto della Superpole. Ho fatto una buona partenza e sono riuscito ad arrivare sesto. Ma poi ho avuto problemi a stare davanti. Fortunatamente siamo riusciti a ottenere il nono posto e sono salito di una posizione sulla griglia di partenza di Gara 2", ha descritto l'americano a proposito della gara sprint. "Ma in questa gara ho faticato fin dall'inizio con molte cose sulla moto. Nella prima parte della gara, ho fatto tutto al contrario. Poi, quando tutti hanno perso aderenza, sono riuscito a fare tempi simili e a tornare in testa. Ma non ho avuto il feeling che speravo".

Gerloff ha continuato: "Penso che avremmo potuto fare di più in questo fine settimana. Ma ho fatto del mio meglio e purtroppo non potevamo fare altro. Voglio sicuramente qualcosa di più della top-10, quindi ora non vedo l'ora di andare a Portimão. Mi piace molto questa pista ed è un bene che si tratti di un fine settimana in cui si torna indietro, in modo da poter prendere un po' di slancio per il prossimo round".

Per il proprietario del team Jürgen Röder, il passo indietro al decimo appuntamento della stagione non è un dramma e può essere spiegato.



"Aragon non è una pista per BMW, come tutti sappiamo, ma Garrett è riuscito a finire nella top-10 tre volte con un ottavo, un nono e un decimo posto", ha sottolineato l'assiano. "Nella gara sprint ha fatto un'ottima partenza ed era sesto. Ma ha scelto uno pneumatico più duro rispetto agli altri ragazzi davanti, il che lo ha messo un po' indietro. Siamo comunque soddisfatti della prestazione di Garrett".

Nella classifica generale, Gerloff si prepara a sfidare Scott Redding del team ROKiT per la posizione di miglior pilota BMW. Al 14° posto con 107 punti, il 28enne ha solo otto punti in meno dell'inglese.