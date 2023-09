Aragão: Garrett Gerloff (28) é novamente o melhor piloto da BMW

Não tão bem sucedido como esperado, Garrett Gerloff, da equipa alemã Bonovo action, confirmou-se, no entanto, como o atual melhor piloto da BMW nas três corridas do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023, em MotorLand Aragón.

Com a pole e os lugares 4 e 5 há duas semanas em Magny-Cours, Garrett Gerloff assegurou os melhores resultados da Bonovo Action em Superbike até à data. As expectativas do texano para o fim de semana de corrida em MotorLand Aragón eram igualmente elevadas, especialmente depois de terem completado um teste de dois dias na pista espanhola no final de agosto.

Mas Aragón não é uma pista que se adapte particularmente à M1000RR. Gerloff estava muito pior, largando em 10º na grelha e em oitavo na primeira corrida, mas foi o melhor dos quatro pilotos da BMW. E no domingo também manteve a bandeira da BMW a voar alto com o nono e décimo lugares.



"Estou muito contente com a corrida da Superpole. Tive um bom arranque e consegui terminar em sexto. Mas depois tive problemas em manter-me na frente. Felizmente, ainda conseguimos o nono lugar e subi um lugar na grelha para a Corrida 2", descreveu o americano sobre a corrida de sprint. "Mas nesta corrida tive muitas dificuldades com a mota desde o início. Na primeira parte da corrida, estava tudo ao contrário para mim. Depois, quando toda a gente perdeu aderência, consegui fazer tempos semelhantes e voltar para a frente. Mas não tive uma sensação tão boa como esperava."

Gerloff continuou: "Acho que podíamos ter feito um pouco mais este fim de semana. Mas dei o meu melhor e, infelizmente, foi tudo o que pudemos fazer. Quero definitivamente mais do que um top-10, por isso agora estou ansioso por ir para Portimão. Gosto muito desta pista e é bom que seja um fim de semana consecutivo para podermos levar algum ímpeto para a próxima ronda."

Para o proprietário da equipa, Jürgen Röder, o passo atrás no décimo encontro da época não é um drama e pode ser explicado.



"Aragão não é uma pista da BMW, como todos sabemos, mas Garrett conseguiu terminar três vezes no top-10, com um oitavo, um nono e um décimo lugares", sublinhou o hessiano. "Na corrida de sprint, ele teve um ótimo arranque e foi sexto. Mas escolheu um pneu mais duro do que os outros na frente, o que o deixou um pouco para trás. Mesmo assim, estamos satisfeitos com o desempenho do Garrett."

Na classificação geral, Gerloff também se prepara para desafiar Scott Redding da equipa ROKiT pela posição de melhor piloto BMW. Em 14º lugar com 107 pontos, o piloto de 28 anos tem apenas menos oito pontos que o inglês.