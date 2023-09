Bravo Philipp Öttl: 8º en las tres carreras de Aragón

Philipp Öttl siempre ha estado en desacuerdo consigo mismo este año. A veces tuvo mala suerte con los problemas técnicos, varias veces se equivocó en la clasificación y tuvo que expiar este pecado en las carreras. Tenía velocidad para estar entre los 10 primeros en casi todos los circuitos, pero sólo pudo convertirla parcialmente en buenos resultados.

Desde las vacaciones de verano, Öttl se ha mostrado visiblemente más relajado, lo que él mismo atribuye a su incierto futuro. Lo que suena extraño es probablemente una cierta actitud de no dar una mierda, que le ha devuelto la alegría de pilotar y, por tanto, el éxito.

En Magny-Cours, el bávaro se metió tres veces entre los 10 primeros con las posiciones 9, 10 y 10, y en Aragón terminó en una sólida sexta, octava y séptima posición. Estos puestos suman 21 puntos en el Campeonato del Mundo, uno más que en su brillante inicio de temporada en Australia, donde Philipp terminó undécimo, sexto y quinto.

Öttl tenía una gran sonrisa en la cara cuando SPEEDWEEK.com le visitó en el box de su equipo Go Eleven Ducati. Sabe que tres primeros puestos en un grupo de pilotos con 14 motos de fábrica -más tres fuertes Ducati privadas- es una actuación impecable.

"Trabajamos bien ese fin de semana, en la carrera de la Superpole fui el mejor piloto independiente, en la segunda carrera principal estuvo cerca", nos dijo Philipp. "El equipo y yo estamos contentos, queremos seguir así. Ahora estoy en buena forma".

Öttl estuvo en un grupo con los pilotos oficiales de Honda Iker Lecuona y Xavi Vierge durante toda la distancia, y Michael van der Mark (BMW) también estuvo en la mezcla hasta el ecuador de la carrera. En la meta, Lecuona fue sexto, Öttl, séptimo, Vierge octavo y van der Mark undécimo.

"Vierge estuvo un poco más tranquilo que en Magny-Cours", sonrió Öttl. "Estuve a punto de cortarle los dientes, pero fue suficiente. Me hubiera gustado alcanzar también a Lecuona, pero entonces la moto de Locatelli se rompió y no salió de la pista. Me he salido de la trazada por el interior, no sabía lo que pasaba. No quiero ser el primero en derrapar. Había señales para él por todas partes, las vi durante media vuelta. No sé lo que no se podía ver allí. Me costó la conexión, aunque no hubiera supuesto ninguna diferencia en el puesto".

Decisiva para todos los pilotos de la parte delantera del mediocampo es la posición de salida. "Marca mucha diferencia", confirma el piloto de 27 años. "Si estoy en la tercera fila, no pienso nada. Con una buena salida me vale. Pero si estoy en la 14...".