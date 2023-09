Bravo Philipp Öttl : dans le top 8 des trois courses d'Aragon

Philipp Öttl n'a cessé de se battre contre lui-même cette année. Il a parfois été malchanceux en raison de problèmes techniques, il a raté plusieurs fois les qualifications et a dû expier ce péché en course. Il avait la vitesse nécessaire pour se classer dans le top 10 sur presque tous les circuits, mais il n'a pu que partiellement transformer cela en bons résultats.

Depuis la pause estivale, Öttl est visiblement plus détendu, ce qu'il attribue lui-même à son avenir incertain. Ce qui semble étrange, c'est une certaine attitude de merde qui lui a redonné le plaisir de piloter et donc le succès.

A Magny-Cours, le Bavarois s'est hissé trois fois dans le top 10 en se classant 9e, 10e et 10e, tandis qu'à Aragon, il a terminé 6e, 8e et 7e. Ces classements totalisent 21 points au championnat du monde, soit un de plus que lors de son brillant début de saison en Australie, où Philipp avait terminé 11e, 6e et 5e.

Öttl avait un grand sourire lorsque SPEEDWEEK.com lui a rendu visite dans le box de son équipe Go Eleven Ducati. Il sait que se classer trois fois dans le top 8 dans un plateau de 14 motos d'usine - plus trois puissantes Ducati privées - est une performance irréprochable.

"Nous avons bien travaillé ce week-end, j'ai été le meilleur pilote indépendant lors de la course Superpole et il était proche lors de la deuxième course principale", a raconté Philipp. "Moi et l'équipe sommes satisfaits, nous voulons continuer ainsi. Maintenant, j'ai une bonne forme".

Avec les pilotes officiels Honda Iker Lecuona et Xavi Vierge, Öttl a fait partie d'un groupe sur toute la distance, jusqu'à la mi-course, Michael van der Mark (BMW) s'est également mêlé à la fête. A l'arrivée, Lecuona était sixième, Öttl, septième, Vierge, huitième et van der Mark, onzième.

"Vierge était un peu plus docile qu'à Magny-Cours", souriait Öttl. "Je me suis presque cassé les dents sur lui, mais ça a suffi. J'aurais bien voulu attraper Lecuona, mais la moto de Locatelli a cassé et il n'est pas sorti de la piste. Je suis sorti tout à l'intérieur de la ligne idéale, je ne savais pas ce qui se passait. Je ne veux pas être le premier à déraper. Il y avait des signaux partout pour lui, je les ai vus pendant un demi-tour. Je ne sais pas ce qu'on ne voyait pas. Cela m'a coûté la liaison, même si cela n'aurait rien changé à la place".

Pour tous les pilotes du peloton de tête, la place sur la grille de départ est décisive. "Cela compte beaucoup", confirme le pilote de 27 ans. "Si je suis sur la troisième ligne, je ne pense à rien. Avec un bon départ, ça va. Mais si je suis en 14ème position...".